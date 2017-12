Mit Vonovia-Capped-Bonus-Zertifikaten zu 6% Rendite

Wer vor einem Jahr in die Aktien des führenden deutsche Immobilienunternehmens Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1) investiert hat, konnte bislang einen Kursgewinn von mehr als 40 Prozent erwirtschaften. Geht es nach der Meinung der britischen Investmentbank Barclays, die die Aktie mit einem Kursziel von 45 Euro zum Kauf empfehlen, dann könnte der Kursanstieg noch weiter gehen.

Für Anleger, die mit Hilfe eines soliden Basiswertes, wie die Vonovia-Aktie einer ist, in den nächsten 12 Monaten Jahresrenditen von mindestens fünf Prozent erwirtschaften wollen, könnten einen Blick auf das große Angebot an interessanten Bonus-Zertifikaten werfen. Bonus-Zertifikate mit Cap werfen keine Dividenden ab und beteiligen Anleger nicht am Kursanstieg der Vonovia-Aktie. Der Vorteil dieser Zertifikate besteht darin, dass Anleger auch bei stagnierenden oder fallenden Notierungen der Aktie positive Rendite erzielen können.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 33,90 Euro

Das UBS-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Vonovia-Aktie mit der Barriere bei 33,90 Euro, Bonuslevel und Cap bei 43,50 Euro, BV 1, ISIN: DE000UV2GH36, Bewertungstag 20.12.18, wurde beim Vonovia-Kurs von 41,06 Euro mit 41,15 - 41,16 Euro gehandelt.

Wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals die Barriere berührt oder unterschreitet, dann wird das Zertifikat am 3.1.19 mit dem Höchstbetrag von 43,50 Euro zurückbezahlt. Somit ermöglicht dieses Zertifikat in den nächsten 12 Monaten einen Ertrag von 5,69 Prozent, wenn der Aktienkurs niemals um 17,43 Prozent auf 33,90 Euro oder darunter nachgibt. Berührt Aktienkurs bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird das Zertifikat mit dem am 20.12.18 festgestellten Schlusskurs der Vonovia-Aktie zurückbezahlt.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 35 Euro

Setzt man auf ein Bonus-Zertifikat mit höherer Barriere, dann erhöhen sich naturgemäß die Renditechancen und das Risiko. Das BNP-Capped Bonus-Zertifikat auf die Vonovia-Aktie mit der Barriere bei 35 Euro, Bonus-Level und Cap bei 42 Euro, BV 1, Bewertungstag 21.12.18, ISIN: DE000PP2AGJ7, wurde beim Aktienkurs von 41,06 Euro mit 39,49 - 39,53 Euro taxiert.

Verbleibt der Kurs der Vonovia-Aktie bis zum Bewertungstag oberhalb der Barriere, dann wird das Zertifikat am Laufzeitende mit 42 Euro zurückbezahlt, was einem Ertrag von 6,24 Prozent entspricht. Berührt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird dieses Zertifikat mit dem am 21.12.18 in Xetra festgestellten Schlusskurs der Vonovia-Aktie zurückbezahlt. Da das Zertifikat derzeit billiger als die Aktie zu bekommen ist, wird das Zertifikat im Falle der Barriereberührung einen geringeren Verlust als das direkte Aktieninvestment verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Vonovia-Aktien oder von Anlageprodukten auf Vonovia-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de