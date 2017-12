The following instruments on XETRA do have their first trading day 13.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000BLB49B3 BAY.LDSBK.IS. 17/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB49D9 BAY.LDSBK.IS. 17/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB49W9 BAY.LDSBK.IS. 17/32 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AAJ1 DZ BANK CLN E.9404 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JQ74 DEKA MTN SERIE 7573 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JQ82 DEKA MTN SERIE 7574 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5H36 LB.HESS.THR.CARRARA12B/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5H51 LB.HESS.-THR.ZI.DI.12A/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5H69 LB.HESS.THR.CARRARA12C/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5H77 LB.HESS.THR.CARRARA12D/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5H85 LB.HESS.THR.CARRARA12E/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5JB3 LB.HESS.THR.CARRARA12H/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5JD9 LB.HESS.THR.CARRARA12I/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5JF4 LB.HESS.THR.CARRARA12J/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2R35 NORDLB 10 PH.BD. 75/17 BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1734193680 TOYOTA MOT.FIN 17/19 FLR BD03 BON USD N

CA XFRA XS1736257822 NEWCO GB 17/22 REGS BD03 BON EUR N

CA 48B XFRA AU000000SI67 SIX SIGMA METALS LTD EQ00 EQU EUR N

CA 43UB XFRA CA11680N1033 BRUIN PT HELIUM CORP. EQ00 EQU EUR N

CA C0B XFRA CA1356361081 CANADIAN DATA PRESERVE EQ00 EQU EUR N

CA 2KJ XFRA CA36869X1015 GENCAN CAPITAL EQ01 EQU EUR N

CA 31G XFRA CA4592211078 INTL CANNABRANDS INC. EQ01 EQU EUR N

CA L01 XFRA CA5155041083 LANEBURY GROWTH CAP. EQ01 EQU EUR N

CA N0B XFRA CA6657221041 NORTHERN SPHERE MINING EQ01 EQU EUR N