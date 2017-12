FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.12.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 14.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.12.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA MX0MGO000003 MEXICO 2023 0.180 EUR

XFRA MX0MGO0000B2 MEXICO 2036 0.225 EUR

XFRA MX0MGO0000D8 MEXICO 2027 0.169 EUR

XFRA MX0MGO0000G1 MEXICO 2018 0.191 EUR

XFRA MX0MGO0000J5 MEXICO 2038 0.191 EUR

XFRA MX0MGO0000L1 MEXICO 2020 0.180 EUR

9DG XFRA SE0006625471 DUSTIN GROUP (PUBL) SK 5 0.282 EUR

SNIA XFRA US80689H1023 SCHNEIDER NATL.INC. CL.B 0.042 EUR

QDVP XFRA IE00BZ6V7883 ISIV-US MO.B.SE.U.ETF DLD 0.060 EUR

SS8 XFRA US8631111007 STRATTEC SECURITY DL-,01 0.119 EUR

27T XFRA US8724381061 THL CREDIT INC. 0.229 EUR

5WJ XFRA CA9307831052 WAJAX CORP. 0.165 EUR

GGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.020 EUR

1M0 XFRA US4074971064 HAMILTON LANE INC DL-,001 0.149 EUR

8CW XFRA US22822V1017 CROWN CASTLE INTL 0.892 EUR

0R6 XFRA CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTL 0.178 EUR

0JR XFRA BMG5005R1079 JAMES RI.GR.HLDGS DL-0002 0.679 EUR

0RT XFRA CA76090H1038 RESTAURANT BRANDS INT.UTS 0.178 EUR

XFRA MX0MGO0000N7 MEXICO 2021 0.146 EUR

XFRA MX0MGO0000P2 MEXICO 2031 0.174 EUR

XFRA MX0MGO0000Q0 MEXICO 2022 0.146 EUR

XFRA MX0MGO0000R8 MEXICO 2042 M 0.174 EUR

XFRA MX0MGO0000T4 MEXICO 2018 M 0.107 EUR

XFRA MX0MGO0000U2 MEXICO 2034 M 0.174 EUR

XFRA MX0MGO0000V0 MEXICO 2019 M 0.113 EUR

XFRA MX0MGO000078 MEXICO 2024 0.225 EUR

XFRA MX0MGO000102 MEXICO 2047 M 0.180 EUR

IS3K XFRA IE00BCRY6003 ISHSIV-DL S.D.H.Y.BD DL D 2.097 EUR

IS3J XFRA IE00BCRY5Y77 ISIV-DL S.D.C.B U.ETF DLD 0.408 EUR

IS3L XFRA IE00BCRY6227 ISHSIV-DL ULTRASH.BD DL D 0.653 EUR

IS05 XFRA IE00BSKRJX20 ISHSIV-EO G.BD 20YT.D.EOD 0.028 EUR

IS04 XFRA IE00BSKRJZ44 ISHSIV-DL T.BD20+YR DL D 0.052 EUR

IS3F XFRA IE00BCLWRB83 IS DL C.B.I.R.H.U.ETF DLD 0.505 EUR

IQQ1 XFRA IE0030974079 IS FTSEUFI.100 U.ETF EOD 0.301 EUR

IQQS XFRA IE00B02KXM00 IS EO STOXX SM.U.ETF EOD 0.024 EUR