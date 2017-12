FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.12.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 14.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.12.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

CUBB XFRA BMG210901242 CHINA WAT.AFF.GRP NEW 0.009 EUR

CHJ XFRA BMG208741063 CHEN HSONG HLDGS HD-,10 0.003 EUR

C83 XFRA US13462K1097 CAMPING WORLD CL.A DL-,01 0.240 EUR

MG9 XFRA AU000000MTS0 METCASH LTD 0.039 EUR

8OM XFRA GB00BQVC8B38 OM ASSET MGMT DL -,001 0.076 EUR

I5M XFRA US46284V1017 IRON MOUNTAIN (NEW)DL-,01 0.499 EUR

IUSA XFRA IE0031442068 ISHS-S+P 500 DL D 0.089 EUR

IQQE XFRA IE00B0M63177 IS MSCI EM U.ETF USD D 0.033 EUR

IQQW XFRA IE00B0M62Q58 ISHS-MSCI WORLD DL D 0.124 EUR

TDA1 XFRA US8794338298 TEL. DATA SYS NEW DL-,01 0.132 EUR

USI XFRA US90346E1038 US SILICA HLDGS INC.DL-01 0.053 EUR

TPT XFRA CA8787423034 TECK RESOURCES LTD. A 0.298 EUR

XLF XFRA BMG982941046 XL GROUP LTD DL -,01 0.187 EUR

HB9 XFRA US4314751029 HILL-ROM HOLDINGS INC. 0.153 EUR

D9W XFRA US23334L1026 DSW INC. CLASS A 0.170 EUR

SIU XFRA US8603721015 STEWART INFO. SERV. DL 1 0.255 EUR

SGX1 XFRA US1281951046 CALATLANTIC GRP DL-,01 0.034 EUR

2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.161 EUR

IEG8 XFRA LU0119216710 NN(L)-GL.SUST.EQU. PDIS 2.100 EUR

GAX XFRA US3614481030 GATX CORP. DL-,625 0.357 EUR

YC51 XFRA US35906A3068 FRONTIER COMMUNIC. DL-,25 0.510 EUR

MBF XFRA US55264U1088 MB FINANCIAL (NEW) DL-,01 0.178 EUR

WWFA XFRA US98156Q1085 WW ENTERTAIN A DL-,01 0.102 EUR

61E XFRA CA29269C2076 ENERCARE INC. 0.053 EUR

IEGD XFRA LU0146258529 NN(L)-GL.HGH DIV. DEO 33.500 EUR

GGC XFRA US36174X1019 GGP INC. DL-,01 0.187 EUR

LDCE XFRA IE00BP9F2J32 PFIS ETF-P.LD EO C.B. EOI 0.167 EUR

CBY XFRA US2036071064 COMMUNITY BK SYS DL 1 0.289 EUR

KK6 XFRA US4989042001 KNOLL INC. DL -,01 0.127 EUR

LT6 XFRA US50575Q1022 LADENBURG THA.F. DL-,0001 0.008 EUR

NWZA XFRA US6680743050 NORTHWESTERN NEW DL-,01 0.446 EUR

1N4 XFRA US6475511001 NEW MOUNTAIN FINAN.DL-,01 0.289 EUR

2NI XFRA CA4609191032 INTERTAPE POLYMER GRP 0.119 EUR

22T XFRA US87244T1097 TICC CAPITAL CORP. DL-,01 0.170 EUR

8TC XFRA US87238Q1031 TCP CAPITAL CORP.DL -,001 0.306 EUR