FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.12.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 14.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.12.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

IGQ5 XFRA GB00B1YW4409 3I GROUP PLC LS-,738636 0.091 EUR

FEX XFRA GB00B1XH2C03 FERREXPO PLC 0.028 EUR

WVDA XFRA GB00B1JQDM80 MARSTON'S PLC 0.054 EUR

MPO XFRA GB00B013H060 MICHELMERSH BRICK LS-,20 0.008 EUR

AFO1 XFRA GB0006731235 ASSOC. BR. FOODS LS-,0568 0.336 EUR

OTT XFRA GB0006091408 A+J MUCKLOW GRP LS-,25 0.080 EUR

IUSZ XFRA IE0005042456 IS CO.FTSE 100 U.ETF LSD 0.060 EUR

ES9 XFRA US2921041065 EMPIRE ST.REA.TR.A DL-,01 0.089 EUR

FMUQ XFRA DE000A0RFJ25 MEAG FAIRRETURN A 1.000 EUR

1T6 XFRA US87265K1025 TPG SPECIALTY LEND.DL-,01 0.331 EUR

IS0Y XFRA IE00B6X2VY59 ISV-E.C.B.I.R.H.U.ETF EOD 0.329 EUR

IS0Q XFRA IE00B6TLBW47 ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLD 1.837 EUR

EUNY XFRA IE00B652H904 ISHSV-EM DIVID.U.ETF DLD 0.113 EUR

IS3C XFRA IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 0.268 EUR

IS0P XFRA IE00B428Z604 ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D 1.008 EUR

IS0K XFRA IE00B7LGZ558 ISV FRAN.GOV.BD U.ETF EOD 0.027 EUR

IS0M XFRA IE00B7LW6Y90 ISHSV-ITAL.GOVT BD EO D 1.015 EUR

4Q2 XFRA US7476191041 QUANEX BUILD. PRODS DL-01 0.034 EUR

WX5 XFRA CA9611485090 WESTON -GEORGE- 0.301 EUR

TEKB XFRA CA8787422044 TECK RES LTD. B SUB.VTG 0.298 EUR

SWC XFRA CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B 0.065 EUR

P42 XFRA CA7459151089 PURE TECHNOLOGIES LTD. 0.020 EUR

3PS XFRA CA7029251088 PASON SYSTEMS INC 0.113 EUR

MX5 XFRA CA59151K1084 METHANEX CORP. 0.255 EUR

4M7A XFRA CA5589122004 MAGELLAN AEROSPACE CORP. 0.056 EUR

L8G XFRA CA5394811015 LOBLAW COS LTD 0.179 EUR

I5U XFRA CA45823T1066 INTACT FINANCIAL CORP. 0.424 EUR

PCD1 XFRA CA2925051047 ENCANA CORP. 0.013 EUR

CXD XFRA CA15135U1093 CENOVUS ENERGY INC. 0.033 EUR

C7W XFRA CA13677F1018 CDN WESTERN BANK 0.159 EUR

CE9 XFRA CA1247651088 CAE INC. 0.060 EUR

QNC1 XFRA CA0985461049 BONTERRA ENERGY CORP. 0.066 EUR

39B XFRA CA0906971035 BIRCHCLIFF ENERGY LTD 0.017 EUR

BCE1 XFRA CA05534B7604 BCE INC. NEW 0.475 EUR

32V XFRA BMG9319H1025 VALIDUS HLDGS LTD DL -,1 0.323 EUR