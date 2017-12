Expertenmeinung

Mehr als acht Prozent Rendite mit Schwellenländer-Bonds

2017 sind Anleihen aus den Emerging Markets bisher gut gelaufen. In lokaler Währung gerechnet erzielten sie einen Ertrag von 8,6 Prozent in den ersten drei Quartalen, so eine Berechnung des Guide to the Markets von J.P. Morgan Asset Management. Hochzinsanleihen aus den USA rentierten mit sieben Prozent, US-Anleihen mit Investment-Status brachten 5,2 Prozent.

Für Euro-Anleger am lukrativsten war zwischen Januar und September das Segment der Euro-Hochzinsanleihen. Ihr Ertrag belief sich auf 5,5 Prozent. Euro-Bonds mit Investment-Status brachten dagegen nur 1,8 Prozent, auf Euro lautende Staatsanleihen verloren leicht.

