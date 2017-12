Pershing Gold (ISIN: US7153022048 - NASDAQ / TSX: PGLC) hat zu Beginn dieser Woche gleich doppelt am Kapitalmarkt zugeschlagen: Zum einen gab der in Lakewood / Colorado beheimatete Edelmetallexplorer im Rahmen eines sog. ‚Bought Deals" 2.430.000 neue Stammaktien zu einem Stückpreis von 2,80 USD an ein aus den Investmentbanken Canaccord Genuity, BMO Nesbitt Burns und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...