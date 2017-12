Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Dämpfer für US-Präsident Donald Trump: Der Demokrat Douglas Jones hat sich bei der Nachwahl zum US-Senat im Bundesstaat Alabama gegen den von Trump unterstützten repubilkanischen Kandidaten Roy Moore durchgesetzt. Nach Auszählung fast aller Stimmen kam Jones auf 49,9 Prozent der Stimmen, Moore erhielt 48,4 Prozent. Die Nachwahl gilt als wichtiger Test für Trump. Durch den Sieg des Demokraten verringert sich sein Handlungsspielraum im Kongress: Die Mehrheit der Republikaner im US-Senat schrumpft auf 51 von 100 Sitzen. In Alabama wurde seit 1992 kein Demokrat mehr zum Senator gewählt.

TAGESTHEMA II

Die US-NOtenbank macht sich daran, erneut an der Zinsschraube zu drehen. Ökonomen erwarten einhellig, dass der Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 1,25 bis 1,50 Prozent steigen wird. Es wäre die dritte Zinserhöhung in diesem Jahr und die fünfte nach der Krise. Die US-Währungshüter verbrächten damit etwas, was sie in den beiden vorherigen Jahren nicht geschafft haben - nämlich ihre zu Jahresbeginn aufgestellte Zinsprojektion genau zu erfüllen. Für 2018 hat die Fed drei weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Ob der avisierte Zinspfad aber wirklich so umgesetzt wird, ist nicht sicher, denn die Inflation will trotz des sehr engen US-Arbeitsmarkts einfach nicht anspringen. Die Marktteilnehmer werden deshalb die neuen Projektionen der US-Währungshüter zu Zinsen, Inflation und Wachstum genau unter die Lupe nehmen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Verbraucherpreise November PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chefin Yellen, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,25% bis 1,50% zuvor: 1,00% bis 1,25%

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.662,00 -0,22% Nikkei-225 22.758,07 -0,47% Hang-Seng-Index 29.180,02 +1,34% Kospi 2.480,55 +0,79% Shanghai-Composite 3.297,72 +0,52% S&P/ASX 200 6.021,80 +0,14%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mehrheitlich mit Aufschlägen zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien am Mittwoch, dem Tag der Zinsentscheidung in den USA. Die positiven Vorgaben von der Wall Street, wo der Dow-Jones-Index und der S&P-500 im Verlauf neue Rekordhochs markiert hatten, haben einen leicht positiven Einfluss auf das Geschehen in Asien. Gegen den Trend ging es in Tokio nach unten. Hier belasteten vor allem Abgaben bei den Technologiewerten, hieß es von Marktteilnehmern. Dagegen schafft der Schanghai-Composite den Sprung ins Plus. Der Dollar kommt leicht zurück. Bei der Nachwahl zum US-Senat im Bundesstaat Alabama hat der von US-Präsident Donald Trump unterstützte Republikaner Roy Moore verloren. Damit könnte es bei der Umsetzung der US-Steuerreform zu Verzögerungen kommen, denn die Mehrheit der Republikaner im Senat ist auf zwei Stimmen geschrumpft. Die Hoffnung auf eine baldige Umsetzung der Steuerreform hatte den Dollar zuletzt mit angetrieben. Ein starkes Börsendebüt verzeichnen in Tokio die Aktien des Logistikkonzerns SG Holdings. Es ist der größte Börsengang in Japan in diesem Jahr. Die Aktien notieren bei 1.903 Yen, nach einem Ausgabepreis von 1.620 Yen. Das bedeutet ein Plus von 17,5 Prozent. Im Tageshoch hatte der Kurs 1.945 Yen erreicht.

US-NACHBÖRSE

Mit einem deutlichen Plus haben sich Western Digital im nachbörslichen Handel am Dienstag gezeigt. Der japanische Mischkonzern Toshiba und Western Digital wollen ihren Streit über Toshibas geplanten Verkauf seiner Speicherchipsparte beilegen. Damit räumten die beiden Unternehmen eine große Hürde für den fast 18 Milliarden US-Dollar schweren Deal aus dem Weg, der ein Joint Venture der beiden Konzerne betrifft. Die Vereinbarung ebnet Western Digital damit den Weg, um an Investitionsrunden in Toshibas Speicherproduktionsanlagen in Japan teilzunehmen. Western Digital verzeichneten auf Nasdaq.com ein Plus von 3,3 Prozent auf 84,50 Dollar. Die Aktien von Verifone Systems verloren 7,4 Prozent auf 17,10 Dollar. Zwar fielen die Zahlen des Anbieters von Zahlungssystemen für das vierte Quartal leicht über den Erwartungen aus, doch der Ausblick auf das erste Quartal und das Gesamtjahr enttäuschte. Das Unternehmen prognostiziert einen Nettogewinn von 431 bis 433 Millionen Dollar, was deutlich unter der Schätzung der Analysten von 466,5 Millionen Dollar liegt. Auch die erwartete Umsatzspanne für das Gesamtjahr von 1,79 bis 1,81 Milliarden Dollar verfehlt die Analystenschätzung von 1,93 Milliarden Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.504,80 0,49 118,77 24,00 S&P-500 2.664,11 0,15 4,12 19,00 Nasdaq-Comp. 6.862,32 -0,19 -12,76 27,48 Nasdaq-100 6.383,65 -0,16 -10,24 31,25 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 853 Mio 781 Mio Gewinner 1.354 1.595 Verlierer 1.616 1.374 Unverändert 120 127

Uneinheitlich - Auch wenn sich vor dem Fed-Entscheid der impulslose Handel fortsetzte, reichte es für neue Rekordstände in Dow und S&P-500. Die Daten zu den Erzeugerpreisen entsprachen den Erwartungen und bewegten die Kurse nicht. Von der erwarteten Zinserhöhung profitierten Banken- und Finanzwerte, die im Schnitt um 1,3 und 1 Prozent zulegten. Versorger, die als Verlierer steigender Zinsen gelten, büßten hingegen 1,7 Prozent ein. Unter den Einzelwerten stiegen Boeing um 2,4 Prozent, nachdem der Konzern sein Aktienrückkaufprogramm aufgestockt und die Quartalsdividende um 20 Prozent angehoben hatte. 3M fielen um 1,1 Prozent. Der Mischkonzern hat sich für das kommende Jahr zwar eine deutliche Gewinnsteigerung zum Ziel gesetzt und ist auch für das laufende Jahr optimistisch, bei Wachstum und Gewinn das obere Ende der zuvor genannten Zielspannen zu erreichen; alllerdings plant 3M für 2018 auch höhere Investitionen. Comcast stiegen um 2,8 Prozent. Der Kabelkonzern hat kein Interesse mehr an einer möglichen Übernahme von größeren Teilen des Medienkonzerns 21st Century Fox. Die Gespräche des Unterhaltungskonzerns Walt Disney über einen Kauf von Teilen von 21st Century Fox machten derweil weiter Fortschritte, so informierte Personen. Walt Disney erhöhten sich um 0,6 Prozent, 21st Century Fox legten um 1,3 Prozent zu.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp 10 Jahre 2,40 1,0 2,39 -4,3 30 Jahre 2,77 -0,2 2,78 -29,3

US-Renten neigten nach den Erzeugerpreisdaten zur Schwäche. Die rege Nachfrage nach der Auktion von Longbonds linderte den Verkaufsdruck allerdings etwas. Für das geringe Interesse an Staatsanleihen machten Beobachter neben den Inflationsdaten das große Angebot an Unternehmens- und Kommunalanleihen verantwortlich, das derzeit auf den Markt kommt. Die Emittenten wollen sich für den Fall, dass die geplante US-Steuerreform tatsächlich kommt, die aktuell geltenden, für sie günstigeren steuerlichen Bedingungen sichern.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:39 Uhr % YTD EUR/USD 1,1761 +0,2% 1,1738 1,1781 +11,8% EUR/JPY 133,33 +0,0% 133,28 133,60 +8,5% EUR/GBP 0,8820 +0,1% 0,8814 0,8828 +3,5% GBP/USD 1,3334 +0,1% 1,3317 1,3347 +8,1% USD/JPY 113,37 -0,2% 113,54 113,42 -3,0% USD/KRW 1090,68 -0,2% 1092,72 1092,16 -9,7% USD/CNY 6,6176 -0,1% 6,6215 6,6202 -4,7% USD/CNH 6,6212 -0,1% 6,6279 6,6230 -5,1% USD/HKD 7,8063 -0,0% 7,8071 7,8072 +0,7% AUD/USD 0,7577 +0,3% 0,7553 0,7548 +5,0% NZD/USD 0,6948 +0,2% 0,6932 0,6945 0% Bitcoin BTC/USD 16.610,98 -3,12 14.392,62 16.706,59 1.675,84

Der Dollar stieg in Reaktion auf die in der Kernrate etwas stärker als gedacht gestiegenen US-Erzeugerpreise, der Euro fiel zeitweise auf 1,1717 Dollar nach Wechselkursen um 1,1773 am Vorabend. Im späten US-Handel erholte er sich etwas auf 1,1740 Dollar. Im asiatisch dominierten Geschäft am Mittwoch zeigt sich der Dollar etwas leichter, nachdem bei der Nachwahl im US-Staat Alabama der demokratische Kandidat überraschend gewonnen hat. Damit schrumpft die Republikanermehrheit im Senat, womit wiederum das Durchbringen der Trumpschen Steuerreform unsicher geworden ist.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,52 57,14 +0,7% 0,38 +0,9% Brent/ICE 63,84 63,34 +0,8% 0,50 +8,9%

