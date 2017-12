Bereits seit Jahresbeginn an bewegt sich das Wertpapier von BMW in geordneten Trendverläufen auf und ab, steckt aber nach wie vor übergeordnet in einem größeren Abwärtstrend fest. Dieser drückte die Kursnotierungen Anfang November von 90,68 Euro an die favorisierte Zielzone beim 38,2 % Fibonacci-Retracement abwärts und führte zu einer vollständigen Umsetzung der Short-Strategie. Nur wenig später setzte jedoch eine äußerst lebendige Seitwärtsphase zwischen den gleitenden Durchschnitten EMA 200 und 50 ein und ließ Investoren fragend zurück. Im Dienstagshandel etablierten Anleger jedoch eine sehr aussagekräftige und vor allem große Hammerkerze, die geradezu nach weiteren Kursgewinnen schreit und hervorragend für ein direktes Long-Investment herangezogen ...

