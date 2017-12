Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für MTU nach einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 144 Euro belassen. Die Aussagen des Triebwerksherstellers zur mittelfristigen Entwicklung hätten insgesamt der zuvor kommunizierten Strategie entsprochen, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Jedoch habe MTU nun deutlicher die Kapitalausschüttungen an die Aktionäre sowie das Wachstum mit Triebwerken betont./ajx/ck Datum der Analyse: 12.12.2017

ISIN: DE000A0D9PT0