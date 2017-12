Die vom Bilanz-Skandal erschütterte Steinhoff-Aktie hat nach einem Verlust von über 80% in der Vorwoche (Allzeit-Tief am 08.12. bei 0,55 Euro) in dieser Woche wieder kräftig an Wert zugelegt: Nach einem Gewinn von 10,5% am Montag, stand gestern ein Plus von 28,3% auf der Anzeigetafel. Dabei sind die Vorwürfe gegen den Möbelhändler nicht neu: Schon seit 2015 laufen gegen Steinhoff...

Den vollständigen Artikel lesen ...