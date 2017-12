Zu den Highlights gehören eine verbesserte Unterstützung für MySQL auf Amazon RDS und Amazon Aurora MySQL, eine effizientere Datenerfassung und eine schnellere Lösung von Problemen im Support

RALEIGH, North Carolina - 13. Dezember 2017 -Percona (http://www.percona.com), das Unternehmen, das Betrieben Datenbanklösungen und -dienste für MySQL und MongoDB liefert, hat heute Percona Monitoring and Management 1.5 (https://www.percona.com/blog/2017/11/28/percona-monitoring-and-management-1-5-0-is-now-available/) angekündigt, die neueste Version der kostenlosen Open-Source-Plattform des Unternehmens zur Verwaltung und Überwachung der Leistung von MySQL und MongoDB. Diese neue Version verbessert die Unterstützung für MySQL auf Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) und Amazon Aurora, was die Konfiguration und die Verwendung vereinfacht sowie eine effizientere Datenerfassung und eine schnellere Lösung von Percona-Support-Tickets ermöglicht.

Unternehmen entscheiden sich zunehmend für die Ausführung von MySQL auf Amazon RDS oder für die Verwendung von Amazon Aurora und benötigen denselben Einblick in die Datenbankleistung, den sie bei ihren lokalen Bereitstellungen haben, um erfolgreich zu sein. Percona Monitoring and Management bietet zeitpunktbezogene Sichtbarkeit und historische Trenddaten der Datenbankleistung, was es DBAs und Anwendungsentwicklern ermöglicht, die Leistung ihrer Datenbanken zu optimieren - sowohl bei ihren lokalen Bereitstellungen als auch in der Cloud. Percona Monitoring and Management (https://www.percona.com/pmm) umfasst jetzt:

Verbesserte Unterstützung für MySQL auf Amazon RDS und Amazon Aurora - Das spezielle Amazon-Aurora-Dashboard bietet einen maximalen Einblick in die Schlüsselmerkmale der Datenbank und macht zusätzliche Überwachungsknoten überflüssig.

Einfachere Konfiguration - Percona Monitoring and Management bietet jetzt eine einfachere Konfiguration von wichtigen Amazon-RDS- und Amazon-Aurora-Einstellungen über eine Weboberfläche.

Datenerfassung mit einem Klick - Eine Schaltfläche ruft wichtige Informationen zur Serverleistung ab, um die Fehlerbehebung zu erleichtern.

Verbesserte Benutzeroberfläche - Eine einfache, einheitliche Benutzeroberfläche macht den Wechsel zwischen Query Analytics und Metrics Monitor schneller und flüssiger.

Eine Demo kann online unter https://pmmdemo.percona.com (https://pmmdemo.percona.com/) aufgerufen werden...

Zitate

Peter Zaitsev, (http://www.percona.com/about-us/our-team/peter-zaitsev/) Mitgründer und Geschäftsführer von Percona

"Die neueste Version von Percona Monitoring and Management ermöglicht es Unternehmen, die Leistung bei Cloud-Bereitstellungen zu maximieren. Sie bietet dieselbe Sichtbarkeit für MySQL auf Amazon RDS und Amazon Aurora, die Kunden für ihre lokalen Bereitstellungen haben, und gibt ihnen das Vertrauen, dass sie das Beste aus ihrer Cloud-Umgebung herausholen."

Über Percona

Mit mehr als 3.000 Kunden weltweit, ist Percona (http://www.percona.com) das einzige Unternehmen, das enterprise-class Lösungen sowohl für MySQL als auch MongoDB über traditionelle und Cloud-basierte Plattformen liefert. Das Unternehmen bietet Software (http://www.percona.com/software) , Support (http://www.percona.com/products/mysql-support) , Consulting (http://www.percona.com/products/mysql-consulting) , und Managed Services (http://www.percona.com/products/percona-managed-services) für einige der größten und bekanntesten Marken im Internet, wie beispielsweise Cisco Systems, Time Warner Cable, Alcatel-Lucent, Rent the Runway and the BBC, sowie für viele kleinere Unternehmen, die während der Rationalisierung von Datenbankeffizienz Anwendungsleistung maximieren möchten. Gut etabliert als Vordenker, liefern Percona Experten Inhalt über den Percona Database Performance Blog. (https://www.percona.com/blog/) Die beliebten Percona Live conferences (http://www.percona.com/live/conferences?CMP=PUB-PR-SWI-PRQ415_PERCONA-X-PERCONA-LIVE_CONFERENCES) ziehen Teilnehmer und hochkarätige Referenten aus der ganzen Welt an.

Für weitere Informationen, besuchen Sie www.percona.com (http://www.percona.com).

Percona, XtraBackup, TokuDB und Fractal Tree sind eingetragene Marken der Percona LLC oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle anderen eingetragenen und nicht eingetragenen Marken in diesem Dokument sind das alleinige Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

