Die Steinhoff International Holdings Aktie (ISIN: NL0011375019) steht auch am heutigen Mittwoch-Morgen wieder im Plus. So kann die im MDAX notierte Aktie aktuell im Xetra-Handel (13.12.2017 / 09:15 Uhr) mit einem Plus von +0,045 EUR (+6,00%) aufwarten und steht 0,795 EUR.

In der vergangenen Woche brach der Aktienkurs innerhalb weniger Tage um fast 90% ein und erreichte einen Tiefstand von 0,335 EUR (wir berichteten). Hier konnte sich der Aktienkurs in kurzer Zeit wieder bereits um fast 150% erholen. ...

