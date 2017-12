LONDON (dpa-AFX) - Der Tabakkonzern British American Tobacco (BAT) sieht sich weiterhin auf Kurs und rechnet für das laufende Jahr mit mehr Gewinn. Gut entwickelten sich die Märkte in Kanada, Deutschland, Rumänien, Bangladesch und in der Ukraine, teilte BAT, zu dem Zigarettenmarken wie Lucky Strike und Dunhill gehören, am Mittwoch mit. Die Marktbedingungen in Russland, Brasilien, Südamerika und Malaysia blieben hingegen herausfordernd. Zudem profitiert BAT von positiven Währungseffekten, was dem Gewinn je Aktie allein ein Plus von fünf Prozent 2017 bescheren soll.

Die Integration von Reynolds American laufe nach Plan, hieß es weiter. Vor einigen Monaten hatte BAT die milliardenschwere Übernahme des US-Tabakkonzerns Reynolds abgeschlossen und ist somit - gemessen an Umsatz und Ertrag - zum weltgrößten börsennotierten Tabakkonzern aufgestiegen. BAT will seine Jahreszahlen am 22. Februar vorlegen./mne/nas/

