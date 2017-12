Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA: Martin Adam wird zum 1. Januar 2018 Geschäftsführer der Karlsberg International Getränkemanagement GmbH

DGAP-News: Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA: Martin Adam wird zum 1. Januar 2018 Geschäftsführer der Karlsberg International Getränkemanagement GmbH 13.12.2017 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA: Martin Adam wird zum 1. Januar 2018 Geschäftsführer der Karlsberg International Getränkemanagement GmbH

Bad Teinach-Zavelstein, 13. Dezember 2017 - Martin Adam, CFO der Karlsberg Holding GmbH, wird zum 1. Januar 2018 neben Dr. Hans-Georg Eils Geschäftsführer der Karlsberg International Getränkemanagement GmbH, der persönlich haftenden Gesellschafterin der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0006614001; DE0006614035). Er folgt auf Frank Scheidemann, der zum 31. Dezember 2017 auf eigenen Wunsch die Unternehmensgruppe verlassen wird.

Seit Mai 2017 ist Martin Adam als CFO der Karlsberg Holding GmbH in Homburg tätig. Er kann auf eine langjährige Erfahrung im Finanzbereich zurückblicken. So war er vor seinem Einstieg in den Karlsberg Verbund unter anderem beim Bankhaus Rothschild in Frankfurt und bei der schwedischen Private Equity Gesellschaft EQT tätig.

"Ich freue mich sehr, dass uns Martin Adam als Finanzexperte, der unseren gesamten Verbund bereits gut kennt, bei der erfolgreichen Weiterentwicklung der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA unterstützen wird. Wir bedanken uns bei Frank Scheidemann für seinen Beitrag bei der erfolgreichen Transformation der Unternehmensgruppe in den vergangenen Jahren und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft" so Christian Weber, Generalbevollmächtigter der Karlsberg Brauerei KG Weber.

Über die Karlsberg International Getränkemanagement GmbH

Nach dem im Februar 2016 rechtlich vollzogenen Formwechsel der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach AG in die Rechtsform der Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) obliegt die Geschäftsführung und Vertretung des börsennotierten Konzerns der Karlsberg International Getränkemanagement GmbH mit Sitz in Homburg (Saarpfalz). Leitungsfunktion, strategische Führung sowie die zentrale Verwaltung- und Managementfunktionen werden von ihr als persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) ausgeübt. Die Verantwortung für das operative Geschäft liegt weiterhin bei den Geschäftsführern der im Markt operierenden Gesellschaften Mineralbrunnen Teinach GmbH, Mineralbrunnen Krumbach GmbH, Niehoffs Vaihinger Fruchtsaft GmbH und KAMPOS Vertriebs GmbH, die an die Geschäftsführung der Karlsberg International Getränkemanagement GmbH berichten und mit ihr die zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäfte abstimmen.

Über die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA

Die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, gegründet 1923 in der Rechtsform der Aktiengesellschaft, ist ein börsennotiertes Markenunternehmen im alkoholfreien Getränkemarkt mit Sitz in Bad Teinach-Zavelstein/Baden-Württemberg. Aufbauend auf starken Regionalmarken in Süddeutschland (Teinacher, Krumbach, Hirschquelle u.a.) und nationalen Gastronomie- und Spezialitätenmarken (afri, Bluna, Niehoffs Vaihinger, Klindworth u.a.) bietet der Konzern als klassischer Markenanbieter im gehobenen Preissegment ein umfassendes Marken- und Produktportfolio in den Bereichen Mineralwasser, Heilwasser, Erfrischungsgetränke und Fruchtsäfte an. Mit rund 430 Mitarbeitern wurde im Geschäftsjahr 2016 ein Konzernumsatz von 139,8 Mio. EUR erwirtschaftet. Weitere Informationen unter www.mineralbrunnen-kgaa.de.

Kontakt

Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA

Nicole Gotter IR / PR-Referentin Tel. +49 (0)7331 201-270 E-Mail: nicole.gotter@minag.de

13.12.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA

Badstraße 41 75385 Bad Teinach-Zavelstein Deutschland Telefon: 07331-201-270 Fax: 07331-201-430 E-Mail: nicole.gotter@minag.de

Internet: www.mineralbrunnen-kgaa.de ISIN: DE0006614001, DE0006614035 WKN: 661400, 661403 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Stuttgart (Freiverkehr Plus)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

638525 13.12.2017

ISIN DE0006614001 DE0006614035

AXC0106 2017-12-13/10:00