Bei der Senkung der Kosten von Leistungsmodulen ist es wichtig, neben den Kosten von Einzelbauteilen auch deren Funktionalitäten in Betracht zu ziehen. Es ist durchaus durchaus möglich, dass einzelne Komponenten und Bauteile einen höheren Preis haben, aber durch spezielle Funktionen an anderer Stelle im Gesamtsystem größere Kosteneinsparungen ermöglichen. Die Integration aller Leistungshalbleiter in ein Leistungsmodul bietet eine ganze Reihe von Vorteilen: Von der einfachen Montage über den zuverlässigen Aufbau bis hin zur schnellen Design-in-Zeit und somit einer schnelleren Markteinführung des Endproduktes. Auch ein verbessertes und optimiertes elektrisches Verhalten sowie ein vollständig getestetes und zertifiziertes Isolationssystem sind positive Begleiterscheinungen einer Integration. Eine Verringerung der Systemkosten auf Modulebene wird beispielsweise durch Verbesserung der Effizienz und der EMI, der Erhöhung der Integrationsdichte, der Vereinfachung der Produktion und schließlich durch die Optimierung hinsichtlich der Anforderungen in der Endapplikation erreicht.

Niederinduktives Design für mehr Effizienz

