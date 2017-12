FMW-Redaktion

Nach dem Ausfall bei der Eurex und dem damit verbundenen verspäteten Handelsstart des Dax-Futures kommt es erst einmal nicht so schlimm für den Dax. Zwar reagierten die US-Futures im asiatischen Handel auf die Nachricht des Sieges des Demokraten Doug Jones in Alabama zunächst negativ, doch sind die Verluste inzwischen wieder stark eingegrenzt.

Wenn der Zeitplan eingehalten werden sollte in Sachen US-Steuerreform - bei dem die Abstimmung im US-Senat über die dann mit dem US-Abgeordnetenhaus synchronisierte Fassung auf den 22.Dezember terminiert ist (was sich jedoch jederzeit ändern kann, wenn man die Differenzen nicht ausräumen kann zwischen den beiden Steuerplänen der beiden Kammern) - dann kommt der Einzug von Doug Jones in den US-Senat schlicht zu spät. Frühestens im Januar kann der Demokrat seinen Posten antreten, also ändert sich an der Ausgangslage in Sachen US-Steuerreform nicht so furchtbar viel, zumal Trump und die Seinen ohnehin an Weihnachten ...

