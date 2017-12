Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Freenet von 27 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal des Mobilfunk- und TV-Anbieters habe für Zuversicht gesorgt, schrieb Analyst Simon Weeden in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel resultiere vor allem aus gestiegenen Prognosen für das operative Ergebnis (Ebitda) und dem aktuellen Marktwert der Beteiligung am Schweizer Telekomkonzern Sunrise./ajx/ck Datum der Analyse: 13.12.2017

AFA0015 2017-12-13/10:16

ISIN: DE000A0Z2ZZ5