Als erste hiesige Filialbank startet die Deutsche Bank einen digitalen Vermögensverwalter und setzt dabei auf das Wissen ihrer Kapitalmarktanalysten. Billig wird die Beratung für die Kunden allerdings nicht.

Wer wissen will, wie die Deutsche Bank ihren gerade gestarteten digitalen Vermögensverwalter am Markt positioniert, muss sich nur die Werbefigur anschauen, die "Robin" repräsentiert. In seinem dunkelblauen Anzug und dem weißen Hemd mit offenem Kragen wirkt er seriös und zugleich lässig, sein kurzer Vollbart und sein Haar sind schon leicht ergraut, während die Gesichtszüge etwas Jugendliches, Schelmisches haben. "Robin" - kurz für Robo-Invest - soll die langjährige Erfahrung der Deutschen Bank bei der Geldanlage mit einem modernen Zugang zum Thema vereinen.

Für die Deutsche Bank ist "Robin" nicht der erste Versuch, einen sogenannten Robo-Advisor zu etablieren, einen digitalen Vermögensverwalter. Schon Ende 2015 bewarb sie ihren "Anlagefinder", doch der Erfolg blieb aus. Aus Sicht der Nutzer bot das Online-Angebot zu wenig Service, und die Finanzaufsicht Bafin wertete es als Anlageberatung. Diese bringt - egal, ob sie durch einen Menschen oder durch ein Computerprogramm erbracht wird - umfangreiche Dokumentationspflichten mit sich. Statt diesen nachzukommen, kündigte die Bank einen Neustart an.

Der kommt nun einige Monate später als geplant, was Markus Pertlwieser, Digitalchef des Privat- und Firmenkundengeschäfts am Dienstag mit Verfeinerungen am Algorithmus und der virtuellen Oberfläche, dem sogenannten Kunden-Cockpit, erklärt. Außerdem sei der Eröffnungsprozess gleich so gestaltet worden, dass Kunden die Vermögensverwaltung im Laufe des kommenden Jahres auch in den Filialen abschließen können.

Trotz der Verzögerung: Die Deutsche Bank ist hierzulande die erste Filialbank mit einem digitalen Vermögensverwalter - wobei das Angebot momentan noch über Maxblue, die Online-Investment-Plattform der Bank, läuft. Erst 2018 soll es auch direkt in die Website der ...

