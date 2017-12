Aspera vereinfacht Software Asset Management mit vollautomatisiertem Reharvesting in SmartTrack

DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges Aspera vereinfacht Software Asset Management mit vollautomatisiertem Reharvesting in SmartTrack 13.12.2017 / 10:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Neue Version SmartTrack 4.2.5 minimiert Kosten mittels Lizenzrecycling

Aachen, Deutschland, 13. Dezember 2017 - Aspera, der führende Anbieter für Lösungen und Services im Software Asset Management (SAM), hat heute die Version 4.2.5 seiner Technologieplattform SmartTrack herausgebracht. Für die neue Version wurde die leistungsstarke Reharvesting-Funktion der Plattform vollständig automatisiert. Damit erreichen CIOs und IT-Abteilungen ihre Ziele zur Kostensenkungen noch schneller.

Etwa fünfzig Prozent aller Anforderungen für Client-Software könnten mit bestehenden Lizenzen abgedeckt und die Ausgaben für neue Lizenzen entsprechend gesenkt werden.

Mit SmartTrack Reharvesting erzielen Unternehmen:

- Zeiteinsparungen mittels Vollautomatisierung - Kostenersparnis durch das Wiederverwenden von Lizenzen - Maximale Transparenz für die Software- und Lizenznutzung

"Verabschieden Sie sich von Lizenz-Zombies mit einer wirkungsvollen ,Use-it-or-lose-it-Policy', empfiehlt Jochen Hagenlocher, Leiter IT-Softwaremanagement bei der Novartis Pharma AG. "Jedes Unternehmen kann beträchtliche Summen einsparen, indem es überflüssige Software beseitigt und Lizenzen wiederverwendet. Dass diese Funktion jetzt in SmartTrack vollautomatisch zur Verfügung steht, ist großartig."

Mit SmartTrack können Kunden ihr Reharvesting in 3 Schritten automatisieren:

1. Festlegen einer Obergrenze für die Softwarenutzung. Wird ein Softwareprogramm beispielsweise 90 Tage nicht genutzt, informiert SmartTrack den Benutzer automatisch über die nicht genutzte Anwendung.

2. Wird die Software vom Benutzer nicht benötigt, benachrichtigt SmartTrack direkt das Deployment System des Kunden mit der Aufforderung, die Installation zu entfernen und

3. setzt anschließend die Lizenz frei, damit sie von einem anderen Benutzer verwendet werden kann.

"Reharvesting mit SmartTrack bedeutet, jede einzelne Lizenz zu nutzen, statt eine neue zu kaufen", ergänzt Stephan Pflanzer, Geschäftsführer Entwicklung und Technik bei Aspera. "Nach einmaliger Konfiguration verfügt der Kunde über eine Lösung, die sämtliche Anforderungen ihrer Verträge und Unternehmensrichtlinien abdeckt. Unternehmen profitieren von einem hohen Kosten-Nutzen-Effekt und direkten Einsparungen."

Webinar: Reharvesting mit SmartTrack

Aspera wird am 24. Januar 2018 ein kostenfreies Webinar zum Thema Reharvesting veranstalten und die neue Funktionalität demonstrieren. Im gleichen Zuge wurde auch der Ersparnisrechner von Aspera für das Software Asset Management überarbeitet. Sehr komfortabel können Interessierte berechnen, wie hoch ihre möglichen Einsparungen durch Reharvesting sind, einschließlich sechs weiterer Möglichkeiten, wie sie die Kosten im SAM senken können.

Gartnerstudie "Select the right SAM Tool"

Laut einer aktuellen Gartnerstudie "entscheiden sich immer mehr Unternehmen für ein Software Asset Management Tool. Allerdings erschweren unterschiedliche Anforderungen an die Daten den Auswahlprozess. Ein SAM-Tool sollte daher vier wichtige Fähigkeiten liefern, damit Entscheider ihre Unternehmensziele erreichen."

Dazu gehört in der Kategorie 'Optimierung des Software-Wertes und Bereitstellung von Informationen' die "grundlegende Fähigkeit, ungenutzte oder selten genutzte Software zu identifizieren und ein Reharvesting oder Entfernen solcher Lizenzen zu empfehlen. Dies trägt dazu bei, dass Entscheidungen über den Kauf oder zur Beseitigung von Software leichter getroffen werden können, was zu Kostensenkungen führt." (1)

(1) Gartner: Select the Right SAM Tool to Reduce Risks, Optimize Costs and Improve Decision Making, Roger Williams, Victoria Barber, Matt Corsi, 21 August 2017, ID: G00334605.

Über Aspera Aspera vereinfacht die Komplexität im Lizenzmanagement. Seit rund zwei Jahrzehnten unterstützen wir hunderte Organisationen sowie 15 der 30 größten DAX-Unternehmen dabei, die Kosten und Risiken ihrer IT-Landschaft zu bewerten. Die Lösungen im Software Asset Management umfassen alle wichtigen Hersteller, wie IBM, Microsoft, Oracle und SAP - für Desktops, Server, Cloud und mobile Anwendungen. Mit dem größten Inhouse-Expertenteam der Branche liefert Aspera Strategien für die Datenerhebung, einfache Systemintegration

und einen kosteneffektiven Weg, Lizenzen zu kaufen, zu nutzen und zu optimieren.

Aspera ist Teil der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

Weitere Informationen unter https://www.aspera.com/de/.

Kontakt

Aspera GmbH Heike Lorey International Public Relations Tel.: +49 (0) 241 963-3261 Fax: +49 (0) 241 963-1229 E-Mail: heike.lorey@aspera.com USU Software AG Dr. Thomas Gerick Corporate Communications Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 300 E-Mail: t.gerick@usu-software.de

13.12.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: USU Software AG Spitalhof 71696 Möglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7141 4867-0 Fax: +49 (0)7141 4867-200 E-Mail: info@usu-software.de Internet: www.usu-software.de ISIN: DE000A0BVU28 WKN: A0BVU2

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

638549 13.12.2017

ISIN DE000A0BVU28

AXC0111 2017-12-13/10:21