Bad Marienberg - In Bezug auf die Wandelanleihe (ISIN DE000A1YC4S6/ WKN A1YC4S) der ACCENTRO Real Estate AG (ISIN DE000A0KFKB3/ WKN A0KFKB) über EUR 15.000.000,00 fällig am 27. März 2019 (die "Wandelanleihe"), macht die ACCENTRO Real Estate AG hiermit einen Kontrollwechsel im Sinne von § 14 (1)(e) der Bedingungen der Wandelanleihe (die "Anleihebedingungen") bekannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

