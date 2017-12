Was geschehen ist

Die Aktien von Valeant Pharmaceuticals (WKN:A1C6JH), dem Arzneimittelhersteller, der im Laufe der Jahre überwiegend durch Übernahmen und Preiserhöhungen gewachsen ist, stiegen am Freitag bis zu 11 %. Interessant ist, dass es keinen eindeutigen Auslöser dafür gibt, was darauf hindeutet, dass eine Kombination aus Nachrichten und einer insgesamt höheren Bewegung im breiteren Markt für die Rallye verantwortlich ist.

Na und?

Für die Aktionäre von Valeant stehen wahrscheinlich die Fortschritte, die das Unternehmen in den letzten Jahren bei seinen ausstehenden Schulden gemacht hat, im Vordergrund. Bis zum Ende des dritten Quartals hatte das Unternehmen fast 6 Milliarden US-Dollar Schulden gegenüber dem ...

