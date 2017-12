The NAGA Group AG: SwipeStox kündigt als eines der weltweit ersten Unternehmen an über die SwipeStox App Kryptowährungen als Einzahlungsmethode für das Handeln auf den globalen Finanzmärkten zu ermöglichen.

DGAP-News: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Produkteinführung The NAGA Group AG: SwipeStox kündigt als eines der weltweit ersten Unternehmen an über die SwipeStox App Kryptowährungen als Einzahlungsmethode für das Handeln auf den globalen Finanzmärkten zu ermöglichen. 13.12.2017 / 11:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

CORPORATE NEWS __________________________________________________________ - SwipeStox führt Kryptowährung als Einzahlungsmethode ein

- Erste Schritte für den Aufbau des weltweit ersten sozialen Netzwerks für Kryptowährung

- NAGA Coin (NGC) - basierte Handelskonten für Januar 2018 geplant

Hamburg, 13. Dezember 2017

SwipeStox kündigt als eines der weltweit ersten Unternehmen an über die SwipeStox App Kryptowährungen als Einzahlungsmethode für das Handeln auf den globalen Finanzmärkten zu ermöglichen.

Die SwipeStox, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der The NAGA Group AG wird die Möglichkeit anbieten, über die SwipeStox App Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, Litecoin sowie Ethereum als Einzahlungsmethode für Handelskonten zu nutzen. Als eines der weltweit ersten Unternehmen für den Handel von Forex, CFDs sowie Indizes erlaubt die SwipeStox App Echtgeld-Nutzern die Brücke zwischen klassischen Einzahlungsmethoden und Kryptowährungen zu schlagen.

"SwipeStox hat in diesem Jahr ein starkes Wachstum aufweisen können und gezeigt, dass das Handeln von Aktien, Forex und Indizes in einem sozialen Netzwerk gewinnbringend sein kann. Nach der erfolgreichen Einführung von Kryptowährungs-CFDs wie u.a. auf Bitcoin, Ethereum oder Litecoin wollen wir die nächste Stufe zünden und Echtgeld-Nutzern die Möglichkeit bieten, Kryptowährungen in Echtzeit zu konvertieren um Handelskonten über die SwipeStox App zu kapitalisieren. Wir sehen eine große Nachfrage und enormes Marktpotenzial Krypto-Investoren einen Weg zu ebnen ihre gehaltenen Tokens zu nutzen, um so an den globalen Finanzmärkten partizipieren zu können", sagt Benjamin Bilski, Vorstand & Executive Director der The NAGA Group AG.

Zusätzlich plant die Gesellschaft exklusiv NAGA Coin (NGC) - basierte Handelskonten in das SwipeStox Ökosystem einzuführen, welches Investoren und Token-Besitzern des NAGA Coins einen direkten Zugang zum vollen Produktangebot des sozialen Netzwerks für den Börsenhandel ermöglicht.

"Mit dem Verkauf der NAGA Coins durch die Naga Development Association Ltd. war es für uns ein logischer Schritt den NGC als Rechnungseinheit in unserem Ökosystem zu akzeptieren. Wir sehen allerdings nicht nur beim Handel von Kryptowährungen großes Potenzial. Viel mehr ist der Aufbau eines sozialen Netzwerks für das Thema Kryptowährungen die neue Mission von SwipeStox und des NAGA-Teams", ergänzt Yasin Sebastian Qureshi, Vorstand & Executive Director der The NAGA Group AG.

Die neue Einzahlungsmethode durch Kryptowährungen ist ab dem 19. Dezember 2017 auf der SwipeStox iOS, Android und Web-Applikation [für Kunden mit bei der NAGA Markets Ltd. geführten Konten] verfügbar. Die Einführung von NAGA-Coin-basierten Handelskonten ist für Januar 2018 - und damit vier Monate früher als ursprünglich geplant - avisiert.

Tags, Stichworte: The NAGA Group SwipeStox Social Trading Kryptowährung NAGA Coin NGC Bitcoin

THE NAGA GROUP AG: Die THE NAGA GROUP AG wurde im August 2015 von Yasin Sebastian Qureshi, Benjamin Bilski und Christoph Brück gegründet. Zum Ziel gesetzt hat sich das Unternehmen die Entwicklung, Vermarktung und das Wachstum disruptiver Anwendungen für Finanztechnologie voranzutreiben und damit aktiv am Wandel und an der Öffnung des bestehenden Finanzsystems mitzuwirken. Das Wort "NAGA" ist Sanskrit und bedeutet "Kobra Schlange". Es ist zudem der Name der weltweit schärfsten Chili-Sorte.

Link zur The NAGA Group Webseite: https://www.thenagagroup.com

SWIPESTOX GMBH: SwipeStox ist ein soziales Netzwerk für Trader mit einem einzigartigen Konzept: SwipeStox ermöglicht den Handel mit Kryptowährungen, Forex, Indizes, Aktien, ETFs und CFDs mit der Besonderheit, dass Trades von anderen Händlern schnell und einfach kopiert werden können. Auf diese Weise ist der Börsenhandel für jedermann zugänglich. Ein weiteres Ziel ist es, die digitalen Veränderungen als Chance zu begreifen und die teilweise veralteten Handelsmethoden zu revolutionieren. So verbindet SwipeStox täglich die erfahrensten Händler, die ihr Wissen an Einsteiger weitergeben - und das weltweit.

Gegründet wurde SwipeStox im Jahr 2015 von Benjamin Bilski, Yasin Sebastian Qureshi, Wladimir Huber und Alexander Braune. Der Hauptsitz von SwipeStox befindet sich in Hamburg.

Link zur SwipeStox Webseite: https://www.swipestox.com

Kontakt: The NAGA Group AG Alexander Braune Herrengraben 31 20459 Hamburg E: press@thenagagroup.com UBJ. GmbH Ingo Janssen Haus der Wirtschaft Kapstadtring 10, 22297 Hamburg T: 040 6378 5410 E: ir@ubj.de

