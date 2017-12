TTL Information Technology AG: TTL AG begibt Wandelanleihe gegen Sachleistung zum Ausbau ihrer mittelbaren Beteiligung an der GEG German Estate Group

München, 13. Dezember 2017 - Der Vorstand der Beteiligungs-Holding TTL Information Technology AG (ISIN DE0007501009) hat heute die Begebung von Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 9.035.000,00 Euro unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gegen Sachleistung beschlossen. Ziel der Transaktion ist es, die mittelbare Beteiligung an der GEG German Estate Group (GEG) auszubauen. Diese ist eine der führenden Investment- und Asset-Management-Plattformen im gewerblichen Immobilienbereich in Deutschland.

Der Aufsichtsrat der TTL AG muss der Begebung der Wandelschuldverschreibungen noch zustimmen. Dies wird voraussichtlich kurzfristig erfolgen.

Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von fünf Jahren. Sie gewähren ihren Inhabern nach Maßgabe der Anleihebedingungen Wandlungsrechte auf anfänglich insgesamt bis zu 3.475.000 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien der TTL aus dem Bedingten Kapital 2017/I. Sie werden ab dem 20. Dezember 2017 mit 3,5 % p.a. verzinst und sollen in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Ab dem 1. Juli 2018 können sie zu einem anfänglichen Wandlungspreis von 2,60 EUR je Aktie - vorbehaltlich einer Anpassung - gewandelt werden.

Geplant ist, dass drei Minderheitsgesellschafter der AIRE Asset Investments in Real Estate Beteiligungs GmbH ("AIRE"), an der die TTL mittelbar bereits 51 % der Anteile hält, die neu zu begebenden Wandelschuldverschreibungen gegen Einbringung einer insgesamt 25 %igen Beteiligung an der AIRE zeichnen.

Mit der Sacheinbringung erhöht die TTL ihren Anteil an AIRE auf insgesamt 76 %. AIRE ihrerseits hält mittelbar durchgerechnet rund 20,5 % an der GEG. Damit wird TTL ihre mittelbare Beteiligung an der GEG auf rund 17,3% ausbauen und ist neben der Investmentgesellschaft Kohlberg Kravis Roberts & Co. (25 %) und der Deutsche Immobilien Chancen Gruppe (50 %) drittgrößter Gesellschafter bei GEG.

