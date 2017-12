ASSA ABLOY nimmt in der Alliance eine führende Rolle ein, um die Akzeptanz von Z-Wave weiter zu steigern und den weltweiten Verkauf von intelligenten Z-Wave-Schließsystemen zu unterstützen

FREMONT, Kalifornien (USA), 13. Dezember 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Z-Wave Alliance, ein offenes Konsortium führender Unternehmen aus aller Welt, die den Smart-Home-Standard von Z-Wave einsetzen, gab heute die Berufung von ASSA ABLOY in den Verwaltungsrat der Alliance bekannt. Als Eigentümer führender und vertrauenswürdiger Schließsystem-Marken wie Yale, Mul-T-Lock und ABLOY reiht sich ASSA ABLOY inmitten der Alliance-Hauptmitglieder ADT, Alarm.com, FIBARO, Huawei, Ingersoll-Rand, Jasco Products, LEEDARSON, LG Uplus, Nortek Security & Control, SmartThings und Sigma Designs ein.

"ASSA ABLOY war bereits ein führendes Unternehmen in der Smart Lock-Branche und unternimmt deutliche Schritte, um in den Bereichen Smart Security und vernetzte Zugangskontrolle eine weltweit führende Kraft zu werden", sagte Mitchell Klein, Executive Director der Z-Wave Alliance. Er führte weiter aus: "Die gesamte Alliance wird zukünftig von der Tätigkeit von ASSA ABLOY im Verwaltungsrat und von dessen Führung profitieren."

ASSA ABLOY ist ein weltweit führender Konzern für Schließsystemlösungen und stellt zahlreiche Produkte für Gewerbe und Endverbraucher her. Der Konzern verfügt über eine vollständige Palette von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen mit Bezug auf Schließsysteme für institutionelle, gewerbliche und Verbrauchermärkte und nimmt im Bereich intelligenter Schließsysteme eine weltweit führende Position ein. ASSA ABLOY bietet aktuell intelligente Schließsysteme auf Z-Wave-Basis an und machte vor Kurzem mit der Übernahme von August Home Schlagzeilen, einem weiteren Alliance-Mitglied und Hersteller von Smart Lock-Lösungen auf Z-Wave-Basis.

"Wir haben Z-Wave bereits mit unseren intelligenten Yale-Schließsystemen stark unterstützt und planen, eine noch größere Rolle als Entscheidungsträger in der wachsenden Z-Wave Allianz zu spielen", sagte Kevin Kraus, Director Technology und Integration Support für Yale Residential bei ASSA ABLOY Americas. "Als Verwaltungsratsmitglied möchten wir bei der Entwicklung globaler Z-Wave-Produktanforderungen mithelfen, während wir in verschiedenen Regionen der Welt unsere Smart-Lock-Angebote ausbauen."

Als Hauptmitglied beteiligt sich ASSA ABLOY an der Entwicklung weltweiter Z-Wave-Produktanforderungen und der weltweiten Förderung von Z-Wave-fähigen digitalen Smart Locks.

Die Z-Wave Alliance hat weltweit mehr als 600 Mitgliedsunternehmen und mehr als 2100 zertifizierte Smart-Home- und IoT-Geräte. Weitere Informationen über die Z-Wave Alliance finden Sie unter

http://z-wavealliance.org (http://z-wavealliance.org/). Folgen Sie Z-Wave Alliance auf Facebook (https://www.facebook.com/ZWaveAlliance), Twitter (https://twitter.com/ZWave_Alliance) und auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/z-wave-alliance), um die neuesten Informationen zu erhalten.

Über Z-Wave

Z-Wave-Technologie ist ein offener, international anerkannter ITU-Standard (G.9959). Heute ist er die führende drahtlose Technologie zur Steuerung von Smart Homes auf dem Markt - mit mehr als 2100 zertifizierten interoperablen Produkten weltweit. Der Standard, der durch die Z-Wave Alliance vertreten und von mehr als 600 Unternehmen weltweit unterstützt wird, ist ein Schlüsselelement intelligenter Lösungen für Anwendungen in den Bereichen Haussicherheit, Energie, Gastgewerbe, Büro und Kleingewerbe.

Z-Wave ist eine eingetragene Marke von Sigma Designs (NASDAQ SIGM) und seinen Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern.

Über die Z-Wave Alliance

Die im Januar 2005 gegründete Z-Wave Alliance ist ein Konsortium führender Unternehmen im Markt für Smart-Home-Technologien. Ihre Aufgabe besteht darin, Z-Wave als Standard für drahtlose Produkte für die Steuerung von Smart Homes fest zu etablieren. Zu den Hauptmitgliedern gehören: ADT, Alarm.com, ASSA ABLOY, FIBARO, Huawei, Ingersoll Rand Nexia Intelligence, Jasco Products, Leedarson, LG Uplus, Nortek Security & Control, SmartThings und Sigma Designs. Alliance-Mitglieder sind führend im Markt für Smart Home-Steuerungsprodukte und bieten Spitzenprodukte und -systeme an, die für mehr Komfort, Energieeinsparung und Sicherheit sorgen.

Über ASSA ABLOY

ASSA ABLOY ist der weltweit führende Anbieter von Schließsystemen und ist darauf ausgerichtet, die Anforderungen der Endbenutzer mit Bezug auf Sicherheit, Gefahrenvorsorge und Komfort zu erfüllen. Seit der Gründung 1994 hat sich ASSA ABLOY von einem regionalen Unternehmen zu einem internationalen Konzern mit rund 47.000 Mitarbeitern, Niederlassungen in mehr als 70 Ländern und einem Umsatz von 71 Milliarden SEK entwickelt. Im schnell wachsenden Segment der elektromechanischen Sicherheit nimmt der Konzern eine führende Position in Bereichen wie Zugangskontrolle, Identifikationstechnologie, Eingangsautomatisierung und Hotelsicherheit ein.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 sowie von Abschnitt 21E des Securities and Exchange Act von 1934, einschließlich Aussagen über die Vorteile der Mitgliedschaft in der Z-Wave Alliance, die Vorteile der Nutzung von Z-Wave in Produktangeboten, darunter die Vorteile bestimmter erweiterter Funktionen der Z-Wave-Geräte. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich aufgrund verschiedener Faktoren und Unsicherheiten wesentlich unterscheiden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Akzeptanz von Z-Wave-Alliance (einschließlich der Vorteile einer Mitgliedschaft) und der Z-Wave-Technologie durch den Verbraucher und Kunden, der Fähigkeit der Z-Wave Alliance, mit ähnlichen Allianzen in der Branche zu konkurrieren, der Fähigkeit der Z-Wave-Technologie, mit anderen Technologien oder verwandten Produkten auf dem Markt zu konkurrieren, sofern es diese gibt, sowie anderer Risiken, die von Zeit zu Zeit in unseren Berichten an die Securities and Exchange Commission genau beschrieben sind, darunter Berichte auf Form 10-Q. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht über Gebühr auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur für den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten. Wir übernehmen keine Verpflichtung, das Ergebnis möglicher Aktualisierungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen oder anderweitig weiterzugeben, um nach dem Datum dieser Pressemitteilung eingetretene Ereignisse oder das Eintreten von unerwarteten Ereignissen widerzuspiegeln.

Pressekontakt:

Caster Communications, Inc. unter +1 401.792.7080

Ashley Daigneault ashley@castercomm.com

Digitale Bilder finden Sie unter www.castercomm.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Z-Wave Alliance via Globenewswire