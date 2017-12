Ich hatte euch in einer Umfrage gebeten, die Themen zu benennen, die euch hier im Blog am meisten interessieren. Es haben sich 324 Personen an der Umfrage beteiligt und insgesamt wurden 1.176 Stimmen auf die verschiedenen Antwortoptionen verteilt; es waren Mehrfachnennungen möglich.Das Ergebnis zeigt keinen klaren Gewinner, aber dennoch eure Interessenschwerpunkte. Und diese decken sich zum Glück mit den meinen. ??Trotzdem bin ich etwas überrascht, dass meine Investor-Updates so großen Anklang finden, das hätte ich nicht vermutet. Insofern bin ich froh, vor einiger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...