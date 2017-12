Die US-Indizes sind mit moderaten Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet und notieren damit nur knapp unter den jüngsten Allzeithochs. Gefragt waren am Montag aber vor allem die Papiere von Tesla, die 4,4% zulegen konnten und nun daran arbeiten die SKS-Formation wieder aus der Welt zu schaffen. Auf welche Unterstützungen und Widerstände dabei aber nun geachtet werden muss, schauen wir uns im aktuellen Video genau an. Fokus Wallstreet ist ein Ausblick rund um Themen zum US-Markt. Aus charttechnischer Sicht analysiert Sebastian Hoffmann aktuell spannende Werte bzw. Indizes.