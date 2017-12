Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Vestas von 570 auf 395 dänische Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal-weight" belassen. Dies schrieb Analyst Ben Uglow in einem am Mittwoch vorliegenden Jahresausblick für die Investitionsgüterbranche. Die Aussichten in der Stromerzeugung blieben durchwachsen. Dies treffe auch den Hersteller von Windkraftanlagen./ag/men Datum der Analyse: 13.12.2017

