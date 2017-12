FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer darf sein Krebsmedikament Stivarga in China künftig auch zur Zweitlinienbehandlung des Leberzellkarzinoms vermarkten. Eine entsprechende Zulassung erfolgte auf Basis einer Phase-III-Studie, die eine signifikante Verbesserung des Gesamtüberlebens von Leberkrebspatienten zeigte, die zuvor mit dem Bayer-Medikament Nexavar behandelt worden waren.

Stivarga ist in dieser Indikation bereits in den USA, in Japan und in der Europäischen Union zugelassen. Der schwer zu behandelnde Leberkrebs gilt weltweit als die zweithäufigste krebsbedingte Todesursache. In China gibt es jährlich knapp 470.000 Neuerkrankungen und 420.000 Todesfälle. Schon zu Beginn des Jahres war das Mittel mit dem Wirkstoff Regorafenib in China zur Behandlung des metastasiertem Kolorektalkarzinom und bei gastrointestinalen Stromatumoren zugelassen worden.

Stivarga wird von Bayer zur Gruppe der umsatzstärksten Medikamente gezählt. Im vergangenen Jahr erlöste das Unternehmen damit 275 Millionen Euro.

December 13, 2017

