+ Offene Cloud-Plattform mit kognitiven Engines für die Analyse audiovisueller Daten + Kunden profitieren von tiefgreifenden Auswertungen ihrer Daten und niedrigen Kosten + Künstliche Intelligenz in der Medienwelt zunehmend nachgefragt

Diepholz/Bremen 13. Dezember 2017: Die artec technologies AG (ISIN DE0005209589), Spezialist für intelligente und benutzerdefinierte Anwendungen in der Aufbereitung und Analyse von audiovisuellen Daten in Echtzeit, hat einen weiteren Referenzkunden für ihre XENTAURIX-Cloud gewonnen. Mit einem mehrjährigen Rahmenvertrag wird der Medienkonzern ab Januar umfangreiche Anwendungen der XENTAURIX-Cloud nutzen.

Als Software-as-a-Service (SaaS) werden dem Kunden leistungsstarke Computer-Programme zur Verfügung gestellt, um audiovisuelle Inhalte zu durchsuchen, analysieren, verarbeiten und um neue Inhalte zu produzieren. Die eigens für den Konzern eingerichtete Infrastruktur erfüllt die hohen sicherheitstechnischen Anforderungen in einem Cloud-Betrieb und gewährleistet die Einhaltung nationaler Datenschutzrichtlinien.

"Wir freuen uns sehr, dass wir im laufenden Jahr einen weiteren führenden europäischen Medienkonzern für unsere XENTAURIX-Cloud-Dienste gewinnen konnten. Unsere patentierte Technologie erleichtert die Arbeit unserer Kunden, ihren redaktionellen Alltag effizienter und kostengünstiger zu gestalten und ihre Daten - das Öl der Zukunft - besser zu analysieren und damit zu monetarisieren", sagt artec-CEO Thomas Hoffmann. artec hat die Stärken und Qualität ihrer Angebote in den Branchen Media und Broadcast, in den letzten Jahren konsequent vorangetrieben und weitere Innovationen in den Markt gebracht. Das Unternehmen verfügt durch seine langjährige Erfahrung somit über einen wichtigen Wettbewerbsvorteil.

Kunden nutzen die XENTAURIX-Cloud-Plattform, um ihr audiovisuelles Informationsmaterial aus den unterschiedlichsten Quellen, aus TV, Radio, Streaming-Diensten und Social Media gezielt auszuwerten. Hierfür stehen den Nutzern unterschiedlichste kognitive Analyse-Werkzeuge - sogenannte Engines - zur Verfügung, die zukünftig durch den Einsatz von Deep-Learning und künstlicher Intelligenz(KI)-Programme erweitert werden. Diese kognitiven Engines beschleunigen die aussagekräftige Datengewinnung, die es Branchenexperten ermöglicht, mit Echtzeit-Intelligenz und wirkungsvollen Anwendungen wettbewerbsfähig zu bleiben, sowohl jetzt als auch in Zukunft.

Neben eigenen artec-Engines steht die Plattform auch Drittanbietern offen, um den Kunden den maximalen Mehrwert und größtmögliche Flexibilität aus einer Daten-Analyse zu bieten. Zu dem Anwendungsspektrum der XENTAURIX-Cloud gehören aktuell und zukünftig unter anderem: Zuschauerquoten- und Sentiments, Audio- und Videofingerprinting-Analyse, Gesichts- und Objekterkennung, Übersetzung unterschiedlichster Sprachen, sowie Fake-News-Erkennung. Der Abruf der Auswertungen erfolgt dort, wo er benötigt wird - von einem Laptop, Tablet, über die Cloud bis hin zu jeder Umgebung, die den Anforderungen der jeweiligen Unternehmen entspricht.

Anwendungsbeispiel Fake-News-Erkennung: Social-Media-Plattformen wie Facebook, Twitter und Instagram werden immer häufiger für die Verbreitung von Informationen genutzt. Dabei werden diese Plattformen in der Regel nicht überwacht, die Informationsquellen nicht überprüft und so die Möglichkeit zur Verbreitung von Unwahrheiten geboten. Dies ist eine große Herausforderung für professionelle Nachrichtenagenturen und die Medienwelt insgesamt. Die Nachrichtenerkennungs-Engine (entwickelt vom University College London) ermöglicht es, die Inhalte von Social-Media-Plattformen gegen bekannte Referenzquellen zu validieren.

Über die artec technologies AG Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN DE0005209589) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. Kunden nutzen seit dem Jahr 2000 die Produktplattformen MULTIEYE(R) für High Definition Videosicherheitslösungen und XENTAURIX(R) für Media & Broadcast Streaming und Recording Anwendungen. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. www.artec.de

Kontakt Presse und Investor Relations: artec technologies AG

