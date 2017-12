Bombardier Inc. / Bombardier ernennt neues Vorstandsmitglied . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

MONTREAL, QUÉBEC (KANADA--(Marketwired - Dec 12, 2017) - Bombardier Inc. (TSX: BBD.A (http://marketwire.com/news_room/stock?ticker=TSX:BBD-A))(TSX: BBD.B (http://marketwire.com/news_room/stock?ticker=TSX:BBD-B))(OTCQX: BDRBF (http://marketwire.com/news_room/stock?ticker=BDRBF)) freut sich, die Ernennung von Diane Giard in seinen Vorstand bekanntzugeben, die heute in Kraft tritt. Frau Giard ist seit März 2017 Executive Vice President - Personal-Commercial Banking and Marketing bei der National Bank of Canada. Sie kam 2011 als Executive Vice President zur National Bank of Canada und übernahm weniger als ein Jahr später den Bereich Personal & Commercial Banking. Frau Giard verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bankwesen, darunter mehrere Jahre bei der Scotiabank, zu der sie 1982 kam und bei der sie zahlreichen Führungspositionen einnahm. Diane Giard ist Mitglied des Steuerungskomitees für Montreal, Cultural Metropolis und des Conseil des Gouverneurs der kanadischen Wirtschaftshochschule HEC Montreal. Seit 2015 ist sie außerdem bei L'effet A involviert, einem innovativen Projekt, das Ambitionen in Frauen wecken soll. 2008 erhielt Frau Giard den Prix Performance der School of Management der Universität Quebec in Montreal (UQAM) in der Kategorie "Manager". Überdies wurde ihr für ihren Dienst an der Gemeinschaft die Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal verliehen. Sie wurde siebenmal in die Top 25 des Finanzsektors von Quebec gewählt und als eine der einflussreichsten Frauen Kanadas genannt: Top 100 im Women's Executive Network in den Jahren 2014 und 2015. Giard besitzt einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaft von der Universität Montreal sowie einen MBA von UQAM. Sie ist ein Fellow des Institute of Canadian Bankers. Über Bombardier Bombardier ist der weltweit führende Hersteller von Flugzeugen und Zügen. Bereits bei seinen heutigen Aktivitäten plant Bombardier mit Weitblick voraus und entwickelt die Mobilität weltweit weiter, indem das Unternehmen das überall vorhandene Verlangen nach effizienterem, umweltfreundlichem und angenehmem Transport erfüllt. Unsere Fahrzeuge, Dienstleistungen und vor allem unsere Mitarbeiter haben uns zu einem weltweit führenden Transportunternehmen gemacht. Der Hauptsitz von Bombardier befindet sich in Montreal, Kanada und unsere Aktien werden an der Toronto Stock Exchange (BBD) gehandelt. Im Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2016 haben wir Umsatzerlöse in Höhe von 16,3 Milliarden USD erwirtschaftet. Nachrichten und Informationen stehen unter bombardier.com (http://bombardier.com/) zur Verfügung -- oder folgen Sie uns auf Twitter @Bombardier (https://twitter.com/Bombardier). Bombardier ist ein Markenzeichen von Bombardier Inc. Contact Information



