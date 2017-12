Eine Analyse von Henrik Becker

In meiner Analyse vom November 2013 (Chart oben) hatte ich, bei einem Punktestand von ca. 9.100, einen Kursanstieg für den Dax bis ca. 16.000 Punkte in Aussicht gestellt. Diese Prognose entsprach damals einer echten Provokation und hatte nicht ausschließlich Anhänger gefunden. In der Zwischenzeit habe ich meine Wellenzählung, der Entwicklung Rechnung tragend, auch in der Kernaussage umgestellt. Doch ungeachtet dessen bleibt der Fokus auf den eingangs erwähnten Zielbereich gerichtet.

Ausblick:

Der Dax bildet nach erfolgtem Abschluß des großen Triangles (A-B-C-D-E), den sich ultimativ an diese Formation anschließenden Thrust aus. Da sich das Triangle selbst als Welle (IV) dargestellt hat, versteht sich der Thrust als Welle (V). Deren nächste Anlaufstelle liegt mit dem 1.62 Retracement bei 16.720 Punkten, in relativ großer Entfernung. Doch zeigt das unterhalb liegende Zeitlineal auf, daß momentan auch noch kein Grund zu Eile besteht. Denn mit dem 0.62 Retracement (29. November'18) liegt auch die temporäre Zielmarke in noch beruhigender Distanz.

Auf der folgenden Seite werde ich wie immer etwas näher auf die mittelfristigen Avancen eingehen. Die wesentliche Veränderung in meiner Sichtweise besteht darin, daß ich aktuell diese Bewegung eben als eine Welle (V) der übergeordneten (III) ansehe. Dieser Aspekt schließt eine größere Korrekturwelle ein, einen waschechten Crash indes aus. Im Chart habe ich ...

