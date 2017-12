Lifestyle-Einzelhändler nutzt ShopperTrak, um wichtige Kennzahlen und Kundeninformationen besser zu verstehen

CHICAGO, 13. Dezember 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tyco Retail Solutions (http://www.tycoretailsolutions.com/) gab heute bekannt, dass DTLR Inc. (https://www.dtlr.com/), ein US-amerikanisches Lifestyle-Einzelhandelsunternehmen, ShopperTrak, seine Analyselösung für den In-Store-Traffic, ausgewählt hat, um in allen 107 Filialen in 12 Bundesstaaten und Washington D.C. Einblicke in das Verhalten der Käufer zu erhalten.

Nach einem erfolgreichen Pilotprogramm stellte DTLR die Perimeteranalyse-Lösung von ShopperTrak und die zugehörigen Beratungsdienste bereit, um die Bedeutung des Kundenverkehrs, Konvertierungen und anderer wichtigen Kennzahlen im gesamten Unternehmen zu ermitteln. Die genutzten ShopperTrak-Beratungsdienste umfassen die Segmentierung von Filialen, das Peer-Grouping, Zielvereinbarungen und praktische Schulungen, um ein besseres Verständnis des Shopper-Traffics zu ermöglichen und die neuen Datenerkenntnisse bestmöglich zu nutzen.

"Wir suchten nach einem Anbieter, der eine Perspektive für unsere operativen Aktivitäten und konkrete Möglichkeiten zur Performance-Optimierung in den Filialen bietet", sagte Frank Long, Vice President Store Operations, DTLR Inc. "Die ShopperTrak-Lösung für Tyco Retail Solutions hebt sich von den anderen Lösungen ab, da sie nicht nur Einzelhändlern hilft, den Kundenverkehr zu verstehen - das Beraterteam der Gruppe arbeitet direkt mit den Fachverkäufern und den Filialleitern zusammen, um die geschäftlichen Fähigkeiten im Einzelhandel zu verbessern. Dieser kundenspezifische Ansatz bei DTLR hat zu einem unternehmensweiten Buy-In für Daten geführt und die Leistung der Filialen verbessert."

Das Beraterteam von ShopperTrak Traffic Insights identifiziert Chancen und gibt DTLR Empfehlungen auf Filialebene - mit individualisierten Scorecards und regelmäßigen Einzelgesprächen mit Distriktmanagern. Als Ergebnis sind die DTLR-Filialleiter bestens informiert und befähigt, Strategien anzupassen, leistungsorientiertes Coaching anzubieten und schließlich die wichtigsten Kennzahlen zu verbessern.

"DTLR ist eine schnell wachsende Kette mit einem soliden Geschäftsmodell und das ShopperTrak-Team freut sich, dass es das Unternehmen dabei unterstützen kann, den Betrieb auf ein höheres Niveau zu heben", sagte Bill McCarthy, General Manager, ShopperTrak Americas. "Der stationäre Einzelhandel setzt zunehmend Technologien ein, um auf sich ändernde Verbraucherverhaltensweisen und veränderte Präferenzen zu reagieren. Wir sind stolz darauf, zukunftsweisende Marken wie DTLR mit umsetzbaren Erkenntnissen auszustatten, die es ihnen ermöglichen, sich nicht nur an das aktuelle Klima anzupassen, sondern auch ihren Gewinn zu steigern."

Weitere Informationen über Tyco Retail Solutions und ShopperTrak Traffic Insights finden Sie unter: www.shoppertrak.com (http://www.shoppertrak.com/).

Über Johnson Controls

Johnson Controls ist ein führender, global diversifizierter Technologie- und Multiindustrie-Konzern mit einem breiten Kundenspektrum in mehr als 150 Ländern. Unsere 120.000 Mitarbeiter entwickeln intelligente Gebäude, effiziente Energielösungen, integrierte Infrastrukturen und Verkehrssysteme der nächsten Generation, die nahtlos zusammenarbeiten, um das Versprechen intelligenter Städte und Communitys zu erfüllen. Unser Engagement für Nachhaltigkeit geht auf unsere Wurzeln im Jahr 1885 zurück, als wir den ersten elektrischen Raumthermostat entwickelten. Wir sind bestrebt, unsere Kunden zu Gewinnern zu machen und einen Mehrwert für alle unsere Stakeholder zu schaffen, indem wir uns strategisch auf unsere Gebäude und Wachstumsplattformen im Energiebereich konzentrieren. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.johnsoncontrols.com (http://www.johnsoncontrols.com/) oder auf Twitter unter @johnsoncontrols.

Über Tyco Retail Solutions

Tyco Retail Solutions, ein Unternehmen von Johnson Controls, ist ein führender Anbieter analytisch basierter Schadensvermeidungs- und Inventar-Intelligenzlösungen sowie Traffic Insights für den Einzelhandel. Unsere Lösungen bieten Echtzeittransparenz und prädiktive Analysen, die Einzelhändlern helfen, ihre Geschäftsergebnisse zu maximieren und das Kundenerlebnis in einer digital gesteuerten Einkaufswelt zu verbessern. Unsere mehr als 1,5 Millionen Datenerfassungsgeräte im Einzelhandel erfassen 40 Milliarden Kundenbesuche und verfolgen und schützen jedes Jahr Milliarden von Artikeln. Zu unserem Einzelhandelsportfolio gehören die führenden Marken Sensormatic, ShopperTrak und TrueVUE sowie eine umfassende Palette von Lösungen für die Gebäudetechnik. Weitere Informationen finden Sie unter TycoRetailSolutions.com (http://www.tycoretailsolutions.com/) oder folgen Sie uns auf LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/tyco-retail-solutions), Twitter (https://twitter.com/TycoRetailNews) und unserem YouTube-Kanal (http://www.youtube.com/user/TycoRetailTV).

Über DTLR

DTLR Inc. ist ein schnell wachsender Lifestyle-Einzelhändler für Street-inspirierte Schuhe, Mode und Accessoires. Unsere Filialen bieten ein unverwechselbares, energiegeladenes Einkaufserlebnis und sind so konzipiert, dass sie wie unabhängige, lokal geführte Fachgeschäfte aussehen. Wir glauben, dass wir aufgrund unseres sich ständig weiterentwickelnden Warensortiments, der großen Auswahl an begehrten Marken, motivierter Vertriebspartner, einer von Musik inspirierten Einzelhandelsatmosphäre und starker Verbindungen zu den Städten, in denen wir tätig sind, über eine einzigartige Marktposition verfügen. Unser differenziertes Geschäftsmodell und unsere Community-orientierte Kultur unterstreichen unser authentisches Markenimage und positionieren uns als führenden Einzelhändler für Street-inspirierte modische Schuhe, Kleidung und Accessoires. Daher glauben wir, dass die Marke DTLR, die sich durch unser markenrechtlich geschütztes Motto "Your Fashion...Your Lifestyle" auszeichnet, anerkannt ist und Loyalität und Bevorzugung bei unseren Stammkunden hervorruft. Derzeit betreiben wir 107 Geschäfte in 12 Bundesstaaten und Washington, D.C. Darüber hinaus verkaufen wir Produkte über unsere E-Commerce-Website DTLR.com (http://dtlr.com/).

