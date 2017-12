Die Börsenblogger um 12: DAX-Anleger hoffen auf den Befreiungsschlag, Evotec im Fokus

Heute Abend steht endlich die Fed-Zinsentscheidung an. In den vergangenen Tagen war es das Warten auf dieses Ereignis, das die Märkte lähmte. Auch am Mittwoch kommt der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) nicht vom Fleck. Danach sollte es dann endlich mit der Weihnachts- bzw. Jahresendrallye losgehen.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,2% 13.156

MDAX -0,2% 26.240

TecDAX +0,1% 2.520

SDAX -0,2% 11.709

Euro Stoxx 50 -0,2% 3.592

Die Topwerte im DAX sind ProSiebenSat.1, thyssenkrupp und Continental. Besonders interessant: Nachdem die ProSiebenSat.1 in diesem Jahr der absolute DAX-Prügelknabe war, befindet sich das Papier des Medienkonzerns seit einiger Zeit auf Erholungskurs. Interessant ging es heute auch im TecDAX (WKN: 720327 / ISIN: DE0007203275) zu. Evotec vermeldete eine neue Forschungskooperation.

