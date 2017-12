Die DZ Bank hat den fairen Wert für HeidelbergCement von 97 auf 104 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Er rechne auch 2018 mit einem positiven Umfeld in den Industriemärkten USA und Europa, die für den Baustoffe-Hersteller besonders wichtig seien, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In den Schwellenländern dürfte hingegen Preisdruck zwar ein Thema bleiben, doch hier sei Heidelbergcement nicht so stark vertreten wie in den etablierten Märkten./ck/ajx Datum der Analyse: 13.12.2017

