Die letzten Handelstage in der BMW-Aktie präsentierten sich sehr volatil und brachten sogar einen Fehlausbruch auf der Unterseite hervor. Doch seit Dienstag scheint sich die Lage in dem Wertpapier wieder deutlich aufzuhellen, nicht zuletzt weil auch der kurzfristige Abwärtstrend seit den letzten markanten Verlaufshochs überwunden werden konnte. Mit den Zugewinnen am Mittwoch dürfte die Seitwärtsphase zwischen den gleitenden Durchschnitten EMA 200 und 50 nun ein Ende finden und sollte die gestern aufgestellte bullische Hammerkerze in weitere Kursgewinne umsetzen können.

Long-Chance:

Papiere von BMW vollziehen offenbar einen Trendwechsel, der oberhalb von 86,00 Euro weiteres Kurspotenzial zunächst bis in den Bereich von 88,00 Euro freisetzen dürfte. Hierdurch wird auch die kurzfristige Korrekturphase beendet und sollte anschließend weiter an den übergeordneten Abwärtstrendverlauf um 89,50 Euro aufwärts führen. Hierauf können nun kurzfristig orientierte Anleger über entsprechende Long-positionen setzen - ein Stop sollte sich aber noch unterhalb von 84,00 Euro aufhalten, da stets mit Rückläufern gerechnet werden muss. Merklich eintrüben dürfte sich das Chartbild des Autobauers aber erst unterhalb von 82,47 Euro, in diesem Fall ist ein Abschlag zurück an die Jahrestiefs von 77,07 Euro zu favorisieren.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 86,38 Euro

Kursziel: 88,00 / 89,50 Euro

Stopp: < 84,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,38 Euro

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



BMW AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 86,38 Euro; 12:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

