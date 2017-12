NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kion-Aktie ist nach Einschätzung der US-Investmentbank Morgan Stanley derzeit unterbewertet. Analyst Ben Uglow zählte die Papiere des Gabelstaplerherstellers deshalb am Mittwoch in einer Branchenstudie zu einem Kreis von sechs Unternehmen, bei denen mit Blick auf das Jahr 2018 ein Investment besonders lohnen könnte.

Im Falle von Kion verwies er darauf, dass der Kursrückgang bei den Aktien seit September für eine gute Kaufgelegenheit gesorgt habe. Die Favoritenrolle begründete er aber auch mit verbesserten Perspektiven im Geschäft mit Lieferketten-Lösungen. Allgemein dürften die Papiere seiner Ansicht nach weiter vom Megatrend der Lagerautomatisierung profitieren.

Uglow äußerte sich in seiner Studie auch verhalten optimistisch zu den Aussichten in der Investitionsgüterbranche insgesamt. Die Wachstumsdynamik bleibe im Sektor wohl für ein weiteres Jahr solide, schrieb der Analyst in seiner Vorschau auf das kommende Jahr. Er gab allerdings zu bedenken, dass es gewisse Risiken von Seiten der Nachfrage aus China gebe.

Die Einstufung der Kion-Papiere hob der Experte von "Equal-weight" auf "Overweight" und das Kursziel von 64 auf 75 Euro. Damit sieht er beim aktuellen Kurs von rund 69 Euro nun wieder ein Potenzial von 8 Prozent. Gemäß der Einstufung erwartet Morgan Stanley eine überdurchschnittliche Gesamtrendite der Aktie im Vergleich zu den anderen von der Bank beobachteten Werten derselben Branche.

Seine Favoriten neben Kion sind noch der schwedische Konzern Alfa Laval, der deutsche Maschinenbauer Gea Group , der Aufzugspezialist Kone, der Getriebebauer Rotork sowie der deutsche Industriekonzern Siemens . Auf der anderen Seite hält er Papiere des Verfahrenstechnik-Anbieters Bodycote, des Kugellagerherstellers SKF sowie der beiden Lichtspezialisten Osram und Philips Lighting für nicht aussichtsreich./tih/ag/jha/

