Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für MTU nach einem Kapitalmarkttag von 145 auf 147 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Er habe seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie des Geschäftsjahres 2018 und die Dividende angehoben, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei verwies er darauf, dass der Triebwerkshersteller einen moderaten Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebit) und einen im Vergleich zum bereinigten Nettoergebnis überproportionalen Anstieg der freien Barmittel (FCF) in Aussicht gestellt hat./ck/ajx Datum der Analyse: 13.12.2017

ISIN: DE000A0D9PT0