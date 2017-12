Die NordLB hat das Kursziel für BMW nach Absatzzahlen der vergangenen elf Monate von 100 auf 95 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Nachdem die Absatzdynamik in den vergangenen Monaten nachgelassen habe, sei sie im November wieder gestiegen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In diesem Jahr werde der Autobauer neue Rekordwerte bei Absatz, Umsatz und den Ergebnisgrößen erzielen. Einen Grund für seine Kurszielsenkung nannte Schwope nicht./ck/mis Datum der Analyse: 13.12.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0047 2017-12-13/13:11

ISIN: DE0005190003