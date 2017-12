AB "Rokiskio suris", Pramones str.3, Rokiskis, Lithuania, 2017-12-13 13:04 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Resolutions adopted by the 13 December 2017 Extraordinary General Meeting of Shareholders



1. Recall of the Company's Board of Directors.



Resolution:



To recall all members of the Company's Board of Directors: Antanas Kavaliauskas, Darius Norkus, Antanas Trumpa, Dalius Trumpa, Ramunas Vanagas.



1. Election of the Company's Board of Directors.



The following new members of the Board of Directors of AB Rokiškio suris elected for 4 years cadence: Paul M Campbell (Fonterra Co-operative Group Limited Director, Special Projects), Antanas Kavaliauskas (CFO, AB Rokiškio suris), Darius Norkus (Sales and Marketing Director, AB Rokiškio suris), Antanas Trumpa (CEO, AB Rokiškio suris), Ramunas Vanagas (Development Director, AB Rokiškio suris).



Dalius Trumpa Deputy CEO +370 458 55200