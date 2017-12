Es ist verdammt schwierig geworden, gute Unternehmen im Bereich Cryptocurrency und Blockchain zu finden. Ein jeder schreibt heute diese Begriffe in seinen Firmennamen, um im Rampenlicht der Börse zu landen. Doch oft steckt nur ganz viel heiße Luft dahinter! Man muss die Spreu vom Weizen trennen!

Oder aber: die Aktie ist schon wie verrückt gerannt und bietet kaum noch Potenzial. Uns war es ganz wichtig eine Story zu finden, die wirklich erst am Anfang einer größeren Rallye steht.

Und das haben wir mit dem Management von Canada One Mining (A2DWYZ) gemeinsam. Das sucht schon seit Langem nach einer Cryptocurrency-Firma, die mehr bietet als heiße Luft. Nun scheint man fündig geworden zu sein.

Transkation angekündigt

Denn heute meldete die Firma, dass man vor der Unterzeichnung eines ersten Deals in diesem absoluten ZUKUNFTSMARKT steht. Canada One hat eine Absichtserklärung zur Übernahme eines privaten Cryptocurrency-Miners der neuesten Generation unterzeichnet. Alleine die Ankündigung seitens des Unternehmens sich in diesem Bereich nach einer spannenden Chance umzutun, hat die Aktie ansteigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...