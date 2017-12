ATHEN (dpa-AFX) - Das schuldengeplagte Griechenland hat sich kurzfristig frisches Geld am Kapitalmarkt besorgt. Wie die Schuldenagentur PDMA am Mittwoch mitteilte, wurden 1,3 Milliarden Euro für 13 Wochen in Form kurzlaufender Staatspapiere eingesammelt - und zwar günstiger als zuvor. Die Rendite der versteigerten Papiere habe bei 1,6 Prozent gelegen. Das sei deutlich weniger als bei einer vergleichbaren Auktion von Anfang Dezember (damals 1,75 Prozent), hieß es. Griechenland benötigt das Geld, um kurzlaufende Staatspapiere in Höhe von 1,6 Milliarden Euro zu tilgen./tt/DP/men

AXC0194 2017-12-13/14:07