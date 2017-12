Der Preisunterschied zwischen Platin und Palladium ist so groß, wie seit sechzehn Jahren nicht. Während Palladium zuletzt über 1.000 Dollar kletterte, erreichte Platin nach einem drastischen Kursrutsch binnen einer Woche ein Tief bei 887 Dollar. Beide Metalle kommen in Katalysatoren zum Einsatz, jedoch ist das Recycling von Palladium schwerer, als das von Platin. Nachdem über Jahre verstärkt Platin in Abgassystemen von Autos verbaut wurde und sich dies auch in den Preisen niederschlug, schwenkten Autobauer um und setzten verstärkt auf Palladium. Wirbelstürme haben Palladium beflügelt Im September 2017 wurde Palladium erstmals teurer als Platin und hat diesen Trend seitdem...

