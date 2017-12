Wenige Wochen nachdem auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin erneut das Smart Home und die vielfältigen Innovationen, die dafür präsentiert wurden, im Fokus standen, trafen sich Experten aus Elektrohandwerk, Industrie und Elektrogroßhandel, um über die Zukunft im Internet der Dinge zu diskutieren. Die Teilnehmer waren einer Einladung der Fachzeitschrift »de - das elektrohandwerk« und der Messe Berlin gefolgt.

Gleich zu Beginn staunten die Vertreter der Runde nicht schlecht, als DieTech-Geschäftsführer Carsten Kröning (Bild?1) ein eher düsteres Bild hinsichtlich der Vernetzung und Intelligenz von Wohngebäuden zeichnete. Es werde zwar überall davon geredet, dass die Zukunft elektrisch sei und die intelligente Vernetzung von Systemen in der Haus- und Gebäudetechnik fast schon Realität, aber die Praxis am Bau sehe häufig anders aus. Architekten, Planer und Bauherren wüssten viel zu wenig über die neuen Möglichkeiten, scheuten Mehrkosten und setzten noch auf die klassische Planung. Es gäbe zwar auch viele Projekte, wo die total vernetzte Wohn- und Lebenswelt geplant, gebaut und gelebt wird, doch diese hätten immer noch Leuchtturmcharakter. Seine Aufforderung ging daher auch an die Industrie und den Elektrogroßhandel, noch mehr zu tun, damit die Produkte und Systeme für die Gebäudeautomation und die Vernetzung von angrenzenden Gewerken wie etwa Heizung, Sicherheitstechnik und Hausgeräte bei allen am Bauprozess beteiligten noch bekannter und akzeptierter werden.

Es sei heute auch schon der Fall, dass Elektriker nur noch Leitungen verlegen und die Inbetriebnahme von Anlagen durch IT-Fachleute erfolgt, die nicht aus dem Elektrohandwerk kommen. Diesen Trend aufzuhalten, sei eine Hauptaufgabe der Branche, wenn man am Internet of Things partizipieren und die Entwicklung maßgeblich mittragen wolle. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die neuen Möglichkeiten der Sprachsteuerung, die er auch als eine Gefahr für die klassische Elektroinstallation mit Lichtschaltern oder -tastern ansieht. Die Branche könne sich dieser Entwicklung nicht verschließen und müsse hier aktiv mitgestalten.

Dass es geht, beweist Carsten Kröning selbst. Er hat in Wildau bei Berlin einen Erlebnis- und Beratungsraum geschaffen, in dem das vernetztes Wohnen live für seine Kunden erlebbar ist. Hierfür hat er eine alte Scheune umgebaut und passt sie permanent an den aktuellen Stand der Technik an. Wir berichteten darüber im Beitrag »Kunden für das Smart Home begeistern« in »de« 10.2017.

Martin Vesper, CEO der Digitalstrom AG (Bild?2), und Thorsten Hebrock vom Elektrofachgroßhandel Sonepar, Region West (Bild?2), nahmen diese Anregungen gerne auf und verwiesen auf entsprechende Aktivitäten ihrer Häuser. Digitalstrom bietet mit seiner Hardware die Möglichkeit, die Elektro- und Gebäudetechnik im Alt- und Neubau zu vernetzen.

Standardisierung als Erfolgsfaktor

Als einen wesentlichen Faktor bei der erfolgreichen Marktentwicklung von IOT sieht M. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...