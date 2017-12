Frankfurt - Die deutsche Fondsbranche verwaltete Ende Oktober 2017 ein Rekordvermögen von über 3 Billionen Euro, so die Experten vom BVI.Damit habe sich das Volumen seit Ende 2008 verdoppelt. Mit 1.597 Milliarden Euro entfalle mehr als die Hälfte auf offene Spezialfonds. Das Vermögen der offenen Publikumsfonds erreiche mit 1.018 Milliarden Euro ebenfalls eine neue Höchstmarke. In geschlossenen Publikums- und Spezialfonds würden die Fondsgesellschaften 5 Milliarden Euro und in freien Mandaten 381 Milliarden Euro verwalten.

