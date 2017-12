Anfang Juli letzten Jahres markierte das Wertpapier des Telekommunikationsriesen Verizon seinen vorläufigen Höhepunkt der vorausgegangenen Aufwärtsbewegung bei 56,95 US-Dollar und drehte anschließend in eine größere Konsolidierung zur Unterseite ab. Dabei gaben die Kursnotierungen in einer dreiwelligen Größenordnung auf die Verlaufstiefs von 42,80 US-Dollar nach - daher ist diese Korrekturbewegung auch als Konsolidierung und nicht als Impulswelle zu betrachten! Seit Mitte 2017 ist wieder eine nicht zu übersehende Erholungsbewegung wahrzunehmen, die bereits in der letzten Woche über den Abwärtstrend seit Mitte 2016 hinausragte. Nach einem zwischengeschalteten Rücksetzer schossen die Kursnotierungen zu Beginn dieser Handelswoche wieder in die Höhe und markierte frische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...