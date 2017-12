Thermoplastische Verbundhalbzeuge der Marke Tepex werden von der Bond-Laminates, einer Tochtergesellschaft von Lanxes mit Sitz in Brilon, entwickelt und hergestellt. Die plattenförmigen Halbzeuge aus endlosfaserverstärktem Kunsttsoff zählen zu den Organoblechen. Sie haben eine Matrix aus Polypropylen (PP), Polyamid (PA) 6 oder 66, thermoplastischem Polyurethan oder anderen Thermoplasten. Sie ist üblicherweise mit Endlosfasergeweben oder -gelegen, Langfasermatten oder Vliesen zum Beispiel aus Glas-, Carbon- oder entsprechenden Mischfasern verstärkt. Im Fall von Geweben sind die Fasern meist rechtwinklig zueinander angeordnet und verteilen sich in beide Richtungen gleich, was als balanciert bezeichnet wird. Häufig ist die Matrix auch mit sogenannten kettstarken Geweben verstärkt. Sie weisen einen deutlich höheren Faseranteil in einer bestimmten Richtung auf, so dass die Fasern hauptsächlich unidirektional orientiert sind. Wichtige Eigenschaften der Halbzeuge - wie zum Beispiel Steifigkeit, Festigkeit und Wärmeausdehnung - sind dann richtungsabhängig (anisotrop).

Der Konstrukteur sollte den Kraftfluss im auszulegenden Bauteil möglichst vollständig über die Endlosfasern führen, damit die für faserverstärkte Bauteile typischen hohen Steifigkeiten und Festigkeiten in Faserrichtung voll nutzbar sind. Bauteile aus Tepex können Zugfestigkeiten erreichen, die deutlich höher sind als beim Einsatz von Stahl oder Druckgussmetallen.

Serienbewährt im automobilen Leichtbau

Die endlosfaserverstärkten Verbundhalbzeuge sind die bisher einzigen Composite-Materialien dieser Art, die sich breit in der Großserienfertigung von Automobil-Leichtbauteilen etabliert haben. Ein großes Einsatzgebiet sind Strukturbauteile wie etwa Sitzschalen, Batteriehalter, Modulträger, Bremspedale und hintere Stoßfängerträger. Eine künftige Anwendung ist der Türmodulträger für ein Fahrzeug der Kompaktklasse. Die Bauteile werden per Hybrid Molding gefertigt. Dabei wird ein Halbzeugzuschnitt zunächst verformt und dann mit einem kurz- oder langglasfaserverstärkten Thermoplast hinterspritzt, um Funktionen zu integrieren und Verstärkungsrippen anzubringen.

Leistungssteigerung beim Fließpressverfahren

Ein anderer Anwendungsfokus sind Pkw-Unterbodenverkleidungen wie etwa Motorraumabschirmungen oder Tank-, Tunnel- und Nachschalldämpferabdeckungen. Hergestellt werden diese in Fließ- und Formpressverfahren, in denen die endlosfaserverstärkten Halbzeuge aus PP oder PA mit anderen Materialien wie D-LFT (Direct Long Fiber Thermoplastic), L-WRT (Low Weight Reinforced Thermoplastics) oder GMT (glasmattenverstärkten Thermoplastsystemen) zu einem maßgeschneiderten Materialmix kombiniert werden. Dabei entstehen in kurzen Zykluszeiten großflächige, aber leichte und robuste Bauteile. Die Fertigung ist ...

