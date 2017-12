DAX - Warten auf die US-Notenbank

Henry Philippson,

Hallo am Vormittag,

der DAX erholte sich gestern nach einem anfänglichen Rücksetzer an das Hoch vom Donnerstag der vergangenen Woche, es kam allerdings bislang keine neue Kaufdynamik in den Markt. Auch heute Vormittag zeigen sich die Anleger bislang eher zurückhaltend.



Diese Zurückhaltung der Marktteilnehmer könnte mit dem am Abend anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank zusammenhängen. Der Markt preist aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von über 90% einen weiteren Zinsschritt um 25 Basispunkte ein. Entscheidend wird jedoch, was die scheidende FED-Chefin Yellen auf der anschließenden Pressekonferenz von sich geben wird und vor allem wie viele weitere Zinsschritte dann in 2018 folgen werden. Gut möglich, dass sich die Lethargie vom Morgen über den gesamten Handelstag hinziehen wird. Aus rein technischer Sicht bleibt das kurzfristige Bild im Stundenchart weiter bullisch zu interpretieren. Hier bestehen gute Chancen für eine Fortsetzung auf der Oberseite in den Bereich 13.250 bis 13.300 Punkte. Unterhalb des gestrigen Tagestiefs bei 13.083 Punkten ist allerdings jedwedes kurzfristige Aufwärtsszenario vorerst wieder zu den Akten zu legen.

DAX in Punkten 4-Stundenchart: 1 Kerze = 4 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 17.11.2017- 13.12.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2012 - 13.12.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW4LW3 7,73 12.425 16,89 29.03.2018 DAX Index HW43VR 18,43 11.350 7,13 29.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 13.12.2017; 09:53 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW43ZQ 10,10 14.150 13,16 29.03.2018 DAX Index HU9JVL 16,05 14.750 8,25 29.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 13.12.2017; 09:53 Uhr

