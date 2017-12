Berlin - Vor dem Hintergrund, dass eine Freigabe durch die EU-Kommission des geplanten Erwerbs der österreichischen NIKI Luftfahrt GmbH in Phase 1 des Fusionskontrollverfahrens nicht zu erwarten ist, haben die beteiligten Unternehmen der Deutsche Lufthansa-Gruppe (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) heute die beteiligten Unternehmen der Air Berlin-Gruppe (ISIN: GB00B128C026, WKN: AB1000, Ticker-Symbol: AB1, NASDAQ OTC-Symbol: AIBEF) darüber informiert, dass der Vollzug des im Oktober 2017 geschlossenen Kaufvertrags im Hinblick auf einen Erwerb der NIKI Luftfahrt GmbH gescheitert ist, so Air Berlin-Gruppe in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung.

