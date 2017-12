Bad Marienberg - Im US-Kongress zeichnet sich eine baldige Einigung auf eine umfassende Steuerreform ab, so das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Auch wenn einige Details noch unsicher sind, dürfte es für Unternehmen in den USA zu einer ganz erheblichen Steuersenkung kommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...